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河濱燈節 營造璀璨世界

記者啟鉻／河濱報導
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）

2023年河濱第31屆年度燈節（Festival of Lights）自11月18日盛大開幕以來，吸引眾多南加各地乃至外州民眾前來觀賞。由於今年燈節活動比往年提早約一周開始，預計總參觀人數會更多。夜幕降臨，千萬盞裝飾彩燈交相輝映，為觀眾營造出璀璨世界。

影音來源:記者戴啟鉻

第31屆河濱燈節已經開始逾一周，將持續到2024年1月7日。燈節期間，傍晚時分至晚10時，河濱市中心的Mission Inn就會點亮裝飾的千萬盞彩燈，讓這座歷史地標及河濱市中心，在一片燈海中變得如夢似幻。

在市中心廣場上，巨大的聖誕樹裝飾得光彩奪目，周邊的綠植也被彩燈環繞，還有閃閃發光的各種圖案。河濱燈節作為年度全美最大規模的假日燈光秀之一，無疑是南加各燈會的其中一個主場，而Mission Inn就是燈節的主角。

燈節現場不僅有各種娛樂表演，還有小商品攤展、美食攤位，以及季節性活動。其中，頗受歡迎的溜冰活動在七年缺席後再度回歸。不少年輕人來到溜冰場體驗溜冰樂趣，也有家長陪著孩童躍躍欲試。在酒店東側的華人傳統特色建築「華人先民紀念亭」，在無數盞燈光的映襯下，顯得更沉穩和深邃，似乎在講述著華人先民在內陸打拼的故事。

不少參觀者希望欣賞Mission Inn內部華美裝飾，在門前排起長隊陸續進入酒店，其門前的孩童遊樂設施，也引起不少人圍觀。燈節期間的活動還有，與聖誕老人合影、工匠藝術品市場，很多藝術品都是由河濱當地藝術家創作。其他項目還包括藝術家現場演奏、參觀河濱藝術展覽等。燈節在聖誕節當日將暫停一天。了解燈節更多詳情，可上網RiversideCA.gov查閱Historic Mission Inn Festival of Lights 2023

河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）
河濱第31屆燈節。（記者啟鉻／攝影）

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