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新酒店要提供遊民替代住房？洛市28日投票決定

洛杉磯訊
洛杉磯市議會28日將投票決定是否要求新酒店物業的開發商需要為失去住處的居民提供永久性替代住房。（記者楊青/攝影）
洛杉磯市議會28日將投票決定是否要求新酒店物業的開發商需要為失去住處的居民提供永久性替代住房。（記者楊青/攝影）

洛杉磯市議會28日將投票決定，是否要求新酒店物業開發商為遊民提供永久性替代住房。

提案名為「負責任的酒店條例」（the Responsible Hotel Ordinance），由洛杉磯市議會主席Paul Krekorian代表Unite Here Local 11護工工會和洛市11家酒店業工人工會提出，目的是取代洛市勞工工會提出的、原來計劃在2024年3月投票的另外一項提案。

洛市議會部分官員先前表示，如果「負責任的酒店條例」28日獲得市議會多數票支持，之前的提案將被撤回。

「負責任的酒店條例」要求，洛杉磯市境内酒店開發，須獲得政府城市規劃部門許可。酒店、短期租賃和汽車旅館業主，必須獲得警方頒發的營運許可證。該條例還將公開審查開發商對現有住房供應的影響，並要求開發商在拆除舊酒店和旅館時，要為原來的長住居民提供永久性住房。

此外，業主和經營者將要接受事先篩選，包括是否曾參與犯罪活動或任何造成公眾滋擾的歷史。

洛杉磯市規劃委員會11月16日批准了「負責任的酒店條例」，如果洛杉磯市議會28日多數票支持該法令，洛市檢察官本周稍後將最終定稿。

28日擬議的法令還包括加強對短期租賃、旅館和其他財產的公共監督，並增加城市臨時住房供應。

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