新酒店要提供遊民替代住房？洛市28日投票決定
洛杉磯市議會28日將投票決定，是否要求新酒店物業開發商為遊民提供永久性替代住房。
提案名為「負責任的酒店條例」（the Responsible Hotel Ordinance），由洛杉磯市議會主席Paul Krekorian代表Unite Here Local 11護工工會和洛市11家酒店業工人工會提出，目的是取代洛市勞工工會提出的、原來計劃在2024年3月投票的另外一項提案。
洛市議會部分官員先前表示，如果「負責任的酒店條例」28日獲得市議會多數票支持，之前的提案將被撤回。
「負責任的酒店條例」要求，洛杉磯市境内酒店開發，須獲得政府城市規劃部門許可。酒店、短期租賃和汽車旅館業主，必須獲得警方頒發的營運許可證。該條例還將公開審查開發商對現有住房供應的影響，並要求開發商在拆除舊酒店和旅館時，要為原來的長住居民提供永久性住房。
此外，業主和經營者將要接受事先篩選，包括是否曾參與犯罪活動或任何造成公眾滋擾的歷史。
洛杉磯市規劃委員會11月16日批准了「負責任的酒店條例」，如果洛杉磯市議會28日多數票支持該法令，洛市檢察官本周稍後將最終定稿。
28日擬議的法令還包括加強對短期租賃、旅館和其他財產的公共監督，並增加城市臨時住房供應。
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