Trader Joe's節日 限定版巧克力回歸

華人搶購多盒無花果巧克力。（記者張宏／攝影）

Trader Joe's 節日限定巧克力回歸，集合多款秒殺單品，手慢可能搶不到。

（影音來源：記者張宏）

每年感恩節和聖誕節都是Trader Joe's的甜蜜季節，Trader Joe's特色巧克力單品如boozy little chocolate truffles，四種口味的酒心巧克力，每顆都是硬幣大小，包括倫敦Gin、蘇格蘭威士忌、蘭姆酒和義大利白酒。有品嘗過的華人 民眾表示，威士忌甜度尚可，其他都偏甜，適合搭配茶和咖啡。Trader Joe's Taste Test of Caramels則提供12種獨特口味，就像電影阿甘正傳的台詞「生活如巧克力」，只有吃到嘴裡才知道是什麼滋味。

只需10元的Jingle Jangle甜品也是節日大熱，應盡快購買。如果在當地商店找到它，請不要猶豫，立即將其添加到購物車。喜歡黑巧克力的民眾，可以嘗試黑巧綜合（Dark Chocolate Collection），包含16種口味的黑巧克力，多數都配有奇特餡料，如酸橙派、椰子酥、鹹焦糖等。

每年感恩節和聖誕都會「秒殺(指瞬間被買光)」的人氣單品無花果松露白蘭地酒心巧克力（Rabitos Royale Gourmet Dark Chocolate Stuffed Fig Bonbons），今年又如約回歸，擺放在店面最中心位置，且堆積成山，滿足等了一年愛好者的消費需求。這一盒巧克力中共有單獨包裝的九顆巧克力，每顆黑巧克力中間包裹一個無花果，無花果的甜能很好中和黑巧的苦澀，且夾帶一層松露，裡面酒心巧克力帶點白蘭地的味道，入口即化，口感非常獨特，難怪每年都讓人欲罷不能。有店員表示，這款是人氣單品，價格比去年上漲一元，但依然不影響消費者對它的喜愛。

華人李小姐看到後，趕緊購買三盒。她說，去年動作稍微慢了一些，等她到店時已經售罄。今年看到，必然要買到夠。