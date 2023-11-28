橙縣爾灣 明年起可能禁一次性塑膠

爾灣可望成為加州另一個禁止一次性塑料城市。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，橙縣爾灣 （Irvine）可能成為加州 另一個禁止使用一次性塑料製品的城市，包括水瓶、塑膠袋、塑膠吸管甚至聚酯薄膜氣球 （mylar balloons）等，該市在28日市議會上，會針對擬議的條款進行投票。

這項禁令一但生效將從明年開始，該禁令將與加州目前已頒布類似禁止一次性塑膠的縣市類似，同時遵循州法，未來幾年內大幅減少不可堆肥的一次性物品。

爾灣的法令將「明確禁止在食品服務和零售中，使用發泡聚苯乙烯和塑膠容器」，這部分將涵蓋不可重複使用的袋子，外帶容器和餐具與聚酯薄膜氣球等。該法並指出，只有企業證明「不存在與被禁止產品功能相當的產品」，才能擁有豁免。

愈來愈多研究表明一次性塑料對生態系統、空氣品質與人體健康有負面影響。聯合國環境計畫（UN Environment Program）今年4月表示，人類每年生產超過4.3億噸塑料，其中三分之二是一次性產品，最終進入垃圾掩埋場與海洋，同時進入人類的食物鏈中。

目前加州有170多個縣市明確禁止使用一次性塑膠製品。2022年6月簽署的SB 54號法案，要求至2023年，加州要回收至少65%塑膠製品。此外自2025年1月1日起，將禁止使用一次性塑膠購物袋。