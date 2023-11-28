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洛城新語／冬令時的鬱悶

洛城新語

加州的冬天不算冷，唯一讓人意識到冬天到來的，是年底接連的節假日，以及下午5時就伸手不見五指的黑夜。在加州過冬是幸福的，不必感受泠冽刺骨的寒意，但過早降臨的黑夜，卻時不時把人的情緒拖入谷底。

美國因為實行夏令時和冬令時兩種不同的時間制度，導致冬天夜晚來臨的特別早。夏令時稱為「日光節約時間」，大概在3月至11月間將時鐘撥快一小時，讓民眾更多地享受夏日陽光。這樣做的結果是夏季陽光時間特別長。在南加州，日光最長時，晚上8時多太陽才下山。到了冬天，時間往回撥一個小時，回到「標準時間」。而本來就縮短的日光時長，在該時間制度下，更顯得短。例如在南加州，冬令時下，日光最短時，4時44分太陽就下山了。若保持夏令時，就是5時44分。

所謂「沒有對比，就沒有傷害。」原本人們享受著夏令時下超長的日光優惠，如今更難接受大縮水的冬季日光時長。4時多太陽就下山，可能對很多人來說，剛剛午睡醒來，天已經黑了。

冬令時實行的不合理之處是，在日光本就更短的冬季，時鐘還要回調一小時，人們一天活動開始地更晚，豈不是更浪費日光？在日光較短的時節，民眾更願意更早起床，更早開始一天的行動，以最大化利用有限的日光。

夜幕過早降臨，對打工人來說還好，無非是在夜色中開車下班。但對老人和小孩影響很大。這兩個群體特別需要在下午時分進行戶外活動，例如下午在公園裡下棋的老人，放學後在草地上踢球的學生。如今不到5時就天黑了，他們只能回家，在室內找樂趣。

其實早有大量調研顯示，大多數美國人不喜歡一年兩個時令。根據YouGov今年年初的一項調查，62%的美國人希望「終止」更換時令。約一半的人喜歡全年實行夏令時，31%的人喜歡實行冬令時。另外有美聯社全國觀點調查中心（AP-NORC poll）的調研結果顯示，有40%的人希望全年實行冬令時，31%的人希望實行夏令時。不過有較多調研結果顯示，民眾較多支持維持夏時令。

既然多數人都希望取消一年兩種時令的變換，但為何遲遲不見有法律誕生？在目前的聯邦法下，各個州是允許全年保持標準時間，也就是冬令時。但沒有法律允許全年保持夏令時。今年至少有三個法案在國會被提出，包括參議員Marco Rubio的「陽光保護法」，該法允許各州全年維持夏時令。不過這三個法案今年3月被送到委員會審閱後，就再無音訊。

這麼看來，美國短期內實行單一時令無望。不過幸好這個冬天早早進入「黑暗」的日子快到頭了。根據計算，這個冬天，洛杉磯太陽最早落山的日子和時間是12月2日，下午4時43分。12月8日後，太陽落山的時間，將會逐漸延後，意味著民眾無需再面對下午5時多，天就完全變黑的狀況。

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