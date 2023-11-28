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家庭電影獎聯手聖誕大遊行 為好萊塢注入「家文化」

記者趙健／洛杉磯市報導
第91屆好萊塢聖誕大遊行中的中國傳統表演。（記者趙健/攝影）
第91屆好萊塢聖誕大遊行中的中國傳統表演。（記者趙健/攝影）

第91屆好萊塢聖誕大遊行（Hollywood Christmas Parade）27日晚間盛大舉行。 華裔企業華宇中國（DYF Entertainment）攜旗下「家庭電影獎」（Family Film Awards ），再次助力這項歷史悠久的慶祝活動，將華人所珍視的「家文化」注入娛樂中心好萊塢。

遊行隊伍中，好萊塢影星、第六代「超人」扮演者凱恩（Dean Cain），和華宇中國團隊乘坐「玩具總動員」主題花車，穿行萬眾矚目的好萊塢大道 ，一同宣傳並展示由華人主導的「家庭電影獎」，向世界各地觀眾傳遞華人「家文化」的魅力。

華宇中國已連續兩年贊助好萊塢聖誕大遊行，旨在將華人文化融入美國主流。 該公司執行長裔錦聲（Dr Jeannie Yi ）自90年代起致力於加強美中兩地交流，不僅將美國資金引入中國投資，還為中國企業進入美國搭建關係橋樑，在中國企業打入美國市場的過程中，扮演重要角色。

2020年，華宇中國在看到好萊塢娛樂產業中家庭主題的重要性後，果斷投資收購已有23年歷史的「家庭電影獎」，並成功將該獎項推入主流媒體的視線中，成為好萊塢的一個重要頒獎盛事。 2024年「家庭電影獎」頒獎典禮將於1月26日在CBS電視台黃金時段播出。

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春偕夫人王薇，以及總領館眾多外交人員共襄盛舉。 郭少春說，來到現場是為給參加好萊塢遊行的華人華僑助陣，他們不僅出色地表現出中國人的優良形象，同時也顯示華人華僑對美國多元文化的參與和支持，以及對美國社會做出的貢獻。

南加多位華裔民選官員到場慶賀。加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 表示，這是他第一次參加好萊塢聖誕大遊行，被活動的盛況和參與者的熱情所感染。這項傳統活動揭開南加州節慶季的序幕，他希望藉此機會祝福每個人擁有一個健康、快樂的假日季。

華宇中國執行長裔錦聲（中）獲好萊塢聖誕大遊行主辦方表彰。（家庭電影獎提供）
華宇中國執行長裔錦聲（中）獲好萊塢聖誕大遊行主辦方表彰。（家庭電影獎提供）
中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春（右三）偕夫人王薇（右二）向華宇中國及「家庭電影...
中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春（右三）偕夫人王薇（右二）向華宇中國及「家庭電影獎」主創團隊表示祝賀。（家庭電影獎提供）

好萊塢 華人 加州

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