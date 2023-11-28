加州推AB 2019 倡少數裔小企業享優惠

加州少數族裔小企業任務執行小組負責人Rigina Wilson。（記者楊青／攝影）

加州 少數媒體中心和加州政府服務部正在推動AB 2019提案，鼓勵加州少數族裔小企業申請企業認證（small business certification），爭取更多政府工作合同和少數族裔企業優惠政策。

加州政府服務部（DGS）供應組負責人Danetta Jackson、加州少數族裔小企業任務執行小組負責人Rigina Wilson、少數族裔媒體中心負責人Sandy Close等參加16日的專題研討。

Rigina Wilson表示，加州雖然是高科技大本營，但加州經濟以及政府各部門的供應和民生服務，依然嚴重依賴小企業，加州九成企業屬於小企業，一部分由拉丁裔、亞太裔和非裔 及其他少數族裔經營。但長期以來，這些少數族裔小企業均沒有明確登記為少數族裔或女性或特別性別企業，以至於白白失去很多本來應該得到的生意機會和優惠福利 。

加州政府服務廳（DGS）供應部門負責人Danetta Jackson近年在加州積極推動少數族裔小企業認證登記。她表示，目前正在推動的AB2019提案，就是希望促進加州多元化的小型企業加入加州各級政府的採購和承包機會行列，確保加州經濟保持彈性、創新和永續性。

她表示，聯邦和加州政府的採購和承包數額每年高達數億美元，政府多年來也有向少數族裔小企業、女性企業、退伍軍人企業、殘疾人企業和LGBT企業獲得採購和承包機會優惠政策，但多年來正式登記為這類小企業的少之又少。很多人擔心自己的企業規模太小資金太少不合格，更多人則是不瞭解這些優惠政策，白白流失了可以利用的資源。

Danetta Jackson表示，目前正在推動的AB2019，希望加州政府200多個部門每年的採購和承包合同，每年至少有25%分享給少數族裔小企業，所以提高少數族裔小企業的認證登記非常重要。