高薪壓力小還可遠距 精算師成理想行業

NBC 4電視台報導，談及理想工作時，人們會有不同的優先考量事項。根據2022年蓋洛普（Gallup）對1萬3085名美國員工進行調查顯示，64%受訪者表示薪資和福利是他們接受工作的關鍵因素。61%表示工作與生活平衡「非常重要」。

結合兩者，精算師可能是符合許多人心目中「好工作」標準。根據聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics），精算師年薪中位數為11萬3990元，許多人可進行完全遠距或混合（一半遠距，一半在公司）工作模式。

精算師主要是代表保險公司評估客戶活動風險，他們使用有關死亡、事故、疾病、殘疾等相關數據來建立各種情況的機率模型，提供相應建議。該工作需學士學位（特別是數學或統計相關領域）。

Monster職業專家薩萊米（Vicki Salemi）表示，精算師通常需知道如何寫程式，了解軟體技能與溝通技巧。根據勞工統計局，2022年至2032年間，精算師就業人口將增加23%，薩萊米說，這可能是因氣候變遷 等因素造成，「更需評估龍捲風、洪水 、颶風等風險。」

該職業另一個好處還包括壓力相對較小。根據勞工部 職業資訊網路對873種職業進行包括壓力承受能力等排名，精算師壓力排名為57。薩萊米說，「從大局來看，這個職業對我來說就是個勝利者。」