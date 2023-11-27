洛城新語╱以哈衝突令校園不再平靜

大學校園素有「象牙塔」之稱。有形或無形的圍牆將紛擾喧囂的外部世界隔開，寧靜的校園本應只屬於學術世界。但是中東戰火改變了這一切。10月7日以來，以色列 與哈瑪斯 在加薩的血腥衝突，學生、教職員中以哈雙方支持者嚴重對立，令校園陷入撕裂。學校管理層也面臨前所未有的壓力。

媒體報導，隨著美國大學校園師生在以色列和哈瑪斯戰爭問題上的歧見愈發嚴重，加州各大學領導人受到來自雙方指責，稱校方在對抗反猶太 主義和反伊斯蘭恐懼症方面幾乎無所作為。

無論是學生、教職員、校友、政治家或以哈兩方的支持者，都強烈要求包括加大、州大和史丹福等大學的領導人選邊站。還有人稱校方的反應不足以保護學生。這些狀況是美國高等教育史上前所未見的。

以哈衝突的一大效應是，各大學學生出現很多哈瑪斯支持者。大學向來是各種激進思潮發源地。年輕學生出於正義感而支持他們眼中的弱勢方，是很正常的行為。以前越南戰爭時，美國大學生就走上街頭，成為反戰運動重要組成。

但是這一次，無論校園內外，以哈衝突引發的對立與撕裂程度超過以往任何時候。原因主要「歸功」於互聯網尤其是自媒體。如果說越南戰爭是第一次受傳統媒體廣泛報導而引發社會效應的戰爭，那麼以哈戰爭可能就是第一次在自媒體全面曝光的戰爭，所引發的效應範圍更廣，影響更深。

傳統媒體時代，讀者是被動的受眾，沒有話語權。自媒體時代，史上第一次人人都有話語權。只要你有社群媒體X(以前稱為推特)的帳號，無論你是美國總統、以色列國防部、哈瑪斯發言人還是普通網民，大家都有同等的話語權，網路上地位是平等的。

以哈衝突讓我們再次見識了社交媒體的傳播力和煽動力。來自加薩的每一張推特照片，每一段Tiktok視頻，都在世界各地引起巨大反應，讓人們群情激憤走上街頭抗議，也讓大學校園不再寧靜。

受影響的不僅是學生。教師也一樣。典型例子是史丹福大學有一位講師，上課時要求猶太裔學生出列，將他們與自己的個人物品隔開，並告訴學生「這就是以色列對巴勒斯坦人做的事」。

當中也有正能量消息。柏克萊加大一位猶太裔教授和一位巴勒斯坦裔教授儘管各自立場不同，但發出聯合聲明，呼籲和平，譴責暴力並尊重不同立場。

雖然很多學生支持哈瑪斯，但是很多大學的捐款人都是猶太裔。包括哈佛、賓州大學、紐約大學、史丹福、耶魯等名校都受到猶太裔校友壓力，稱如果校方不有效制止校園內反猶主義浪潮，將停止捐款。

這樣情況令處於兩方壓力之下的校管理層更加謹慎。雖然不願被捲入政治漩渦，他們還是必須「走鋼絲」，發表精心措辭聲明，譴責暴力和仇恨行為，並為學生提供更多資源。

可以想像，無論他們怎麼做，都會被指責做得不夠。怎樣維護言論自由同時又保護校園安全，考驗各所大學管理層的智慧。