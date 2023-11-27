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The Grove購物中心浪漫人造雪爆人潮 持續到年底

記者子為╱洛杉磯報導
華人在The Grove購物中心觀看人造雪，現場熱鬧非凡。（受訪者提供）
華人在The Grove購物中心觀看人造雪，現場熱鬧非凡。（受訪者提供）

感恩假期剛開始，聖誕氣息已洋溢整個南加州。洛杉磯著名的The Grove購物中心的聖誕點燈儀式和人造雪表演已提前登場，不少民眾在感恩節假期前往The Grove觀賞燈光和「雪花」，有華人表示，儘管人山人海，但還是浪漫又美妙的體驗。造雪活動持續到12月31日。

11月22日晚感恩節前夕，華人賀女士和先生駕車來到The Grove購物中心，為了一睹華麗的聖誕裝飾和燈光，還有只在夜間限時進行的人造雪景。一進入購物中心，賀女士就感受到了不同尋常的人潮，她和先生在人群中找到位置站定，等待「大雪」降落。

The Grove購物中心的人造雪體驗從11月14日開始進行，每晚7時和8時，購物中心的燈光會變暗，人造雪花會伴隨著音樂從天而降。賀女士表示，雖然雪是假的，但每年都會來欣賞，因為體驗感很好。她指出，當白色的雪花飄落時，瞬間讓人彷彿置身於雪的世界。唯一遺憾的是，每年人造雪現場都會爆人潮，無法安靜欣賞。

感恩節前夕The Grove購物中心爆人潮。（受訪者提供）
感恩節前夕The Grove購物中心爆人潮。（受訪者提供）

在人造雪的歡樂中度過一段美好時光後，賀女士和先生決定前往The Grove商場中的一家知名餐廳芝樂坊（Cheesecake Factory）享受美食。然而，當他們到達餐廳時，門口已排起了長長的隊伍，賀女士等待了一小時才進入餐廳就坐。賀女士笑言，「雖然等待的時間有些長，但這也是節日的一部分，大家都是為了共度美好時光。」

就餐後回到The Grove購物中心，雖是感恩節假期，整個地方已經充滿聖誕節的氛圍。賀女士特別喜歡購物中心一個聖誕主題的紅色小屋，儘管這個小屋每年都有，但每次看到都覺得十分溫馨。

The Grove的人造雪表演會持續到12月31日，並且在平安夜和聖誕節兩天會有額外的場次。除了The Grove，位於格蘭岱（Glendale）的Americana at Brand購物中心也有人造雪表演，每天夜晚的7時到8時進行兩場，從11月16日開始，將持續到聖誕節結束。

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