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蒙特利公園市續約「復原中心」 提供槍案受害者心理諮詢

編譯侯乃云 / 綜合報導
華埠服務中心執行長伍競群感謝蒙市政府延長租約。（華埠服務中心網頁）
華埠服務中心執行長伍競群感謝蒙市政府延長租約。（華埠服務中心網頁）

今年一月發生的蒙特利公園市槍擊事件共造成11人死亡，多人受傷，心理健康機構「復原中心」(Resilience Center)11月15日得到蒙特利公園市議會的批准，延長租約，以便能夠為事件中的受害者繼續提供服務，地點位在Sierra Vista社區的華埠服務中心。

「感謝市經理和工作人員建議與我們延長租約」，服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示。市議會在6月21日與服務中心簽署第一次協議，截至目前共有751人使用免費的諮商服務，參與157個由該組織與其他單位合辦的健康講座和社區活動。

蒙市議員吳紹榮（Vihn Ngo）表示，華埠服務中心成立已久，已經在蒙特利公園市的社區扎根，因此啟動復原中心的過程非常順利。「中心的心理健康主任一直位於前線，事件發生當下，她就立即前往市政廳。」

續約得到的延長時間使復原中心不但可以繼續提供服務，同時尋找一個永久地點。目前中心大小約為2,000平方英尺，3,000平方英尺的空間會更適當。吳紹榮表示：「我們需要更多時間以確認找到合適的地點。」

根據市政府的報告，從2024年1月到6月的續約費用約為4萬0314美元。服務中心已經申請反恐怖主義和緊急援助計劃，但尚待批准。

副代理市經理賈西亞（Diana Garcia）表示，蒙特利公園市在復原中心募集到足夠資金前將承擔所有費用。市長桑切斯（Jose Sanchez）對吳紹榮說：「槍擊事件後，如果沒有華埠服務中心，我不知道我們將會處於何種境地。」

蒙特利公園市 華埠 心理健康

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