華人黑五代購 狂掃羽絨衣帶回中國

黑五當天，安大略商場人山人海。（李女士提供）

黑色星期五（Black Friday）是一年一度的商家大促銷日。在這天去商場逛街，不光是假期休閒娛樂的一部分，更是撿便宜貨的好機會；有華人 代購藉機出擊，在店內狂掃20多件羽絨服。

亞凱迪亞 市李女士透露，她24日（黑五）中午12時從家中帶著母親驅車前往安大略購物中心（Ontario Mill Mall）購物，李女士的母親馬上要回中國，想買幾件羽絨服帶回國，剛好過冬穿。她們來到購物中心的Northface戶外服飾店，先是排了半個小時入場。到了店裡，在人頭攢動間挑選著衣服。

李女士說，原本以為加州 人不買羽絨服，應該有很多存貨，哪料到男女款羽絨服都只剩下寥寥幾件。現場還有幾個華人在試穿羽絨服。李女士和母親趕緊挑了幾件，轉頭要去結帳，卻發現結帳隊伍已經排得繞店內一周。

排在李女士前面的也是一個講粵語的華人男子，他拖著一輛小車，裡面儘是羽絨服。李女士說，裡面有同款不同號的多件紫黑配色羽絨服，還有多件其他花色的，加起來能有20件。她說，這些花色都是國內流行的配色，這個代購很會挑人氣款。

不過李女士認為羽絨服的折扣不夠多。一件羽絨服打七折，原價380元左右，再加上其他一些折扣，算下來一件也要230元左右。不過Northface羽絨服在國內很暢銷，不用擔心賣不出。

說起當天的購物經歷另李女士畢生難忘。「購物經歷變成了排隊經歷」，幾乎所有熱門品牌都要排隊入場。她們在Northface店裡，光排隊結帳就花了一個小時。此外，Coach，Levis，Nike也都要排隊。李女士與母親原本要排Nike，卻發現前面有100來人，已經排到商場大門外，就果斷放棄。當然，並不是每家店都需要大排長龍，有些店裡購物還是比較快的。

除了買衣服需要排隊，吃飯上廁所也要。李女士說，男廁所還好，女廁所前面排著幾十人，上廁所要等半小時以上，實在可怕。安大略商場裡用餐處也是座無虛席，每家餐館前都排著長長的隊伍。李女士購買了potato corner的薯條，結帳還算快，但等單花了近一個小時。