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台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

侯趙配士氣振 藍營全力輔選

記者楊青/洛杉磯報導
海外泛藍大聯盟支持「侯趙配」參選2024年總統大選24日展開全面行動，發動選民登記，徵召回臺助選團，籌備大型聯合籌款會，全方位拉擡國民黨台灣大選海外士氣。（記者楊青/攝影）
海外泛藍大聯盟支持「侯趙配」參選2024年總統大選24日展開全面行動，發動選民登記，徵召回臺助選團，籌備大型聯合籌款會，全方位拉擡國民黨台灣大選海外士氣。（記者楊青/攝影）

「藍白合」破局，泛藍陣營迅速重整旗鼓。海外泛藍大聯盟支持「侯趙配」參選2024年總統大選，24日展開全面行動，發動選民登記，徵召回台助選團，籌備大型聯合籌款會，全方位拉抬國民黨台灣大選海外士氣。

國民黨美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌24日主持美西南地區泛藍陣營支持「侯趙配」參選2024年總統大選行動會議。他表示，藍白合作折騰了幾個月，最終在11月22日破局，國民黨何去何從，一度讓很多海外僑胞非常憂慮。

但他認為，國民黨這次「去柯得趙」是因禍得福，短短兩天，侯友宜的黨内支持率已從60%左右上升到85%，表明藍軍已經歸隊，團結整合，是衝刺大選最好的開始。

國民黨美西南支部輪值常委、侯友宜南加州後援會副主席曹靜永表示，接連好幾個晚上都在看台灣直播，這段時間看藍白合柯P的反反覆覆，大家已經相當憂慮，現在很高興趙少康成為副總統人選。她說，這幾天泛藍陣營士氣大漲，很多泛藍朋友表達他們要回台灣去投票。

國民黨美西南支部常委張自豪表示， 藍白合破局後國民黨馬上推出了趙少康，讓藍營非常振奮，趙少康和韓國瑜的歸隊，表明了「深藍」、「戰鬥藍」、「本土藍」同心協力，結束了從前分散的狀況。趙少康在廣播界的影響力以及長期耕耘，彌補了侯友宜言語力量上的不足，這是最好的搭配。現在只是擔心柯文哲的支持者回到綠營那邊。希望國民黨再加油，重返政權馬到成功。

國民黨 趙少康 侯友宜

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