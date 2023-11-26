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台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

賴蕭配支持率 綠看還會升

記者張庭瑜／洛杉磯報導

在「藍白合」破局後，泛藍陣營積極調整策略，國民黨推出的「侯趙配」民調急起直追，幾乎追平綠營的「賴蕭配」。洛杉磯泛藍陣營的士氣大振，海外大聯盟陸續展開助選行動，包括鼓勵選民登記、組織返台助選團隊，以及籌辦大型聯合籌款活動。對此，洛杉磯的泛綠陣營則認為，民調的波動則是暫時現象，民進黨的支持率還會上升。

臺灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會會長李賢群指出，民調的波動部分是因為郭台銘退出選舉，導致一部分支持者回歸國民黨，另一部分則持觀望態度。他預測，隨著選民對政局的重新評估，這些數字可能會在未來幾天內恢復常規。儘管民進黨的民調支持率有所下降，但未來仍然會上揚。

李賢群進一步指出，儘管國民黨進行了內部整合，請出趙少康來強化黨的戰鬥力，使民進黨面臨著更大的挑戰。但他認為，賴清德和蕭美琴的組合仍然處於優勢地位，但要保持領先優勢，仍然需要全面動員，打好選戰。

曾任民進黨美西黨部主委楊琬柔則表示，她相信選民會做出正確的選擇。根據台灣媒體ETtoday11月24日以手機簡訊的民意調查顯示，目前民進黨的「賴蕭配」的支持率為34.8%，而國民黨的「侯趙配」為32.5%，民眾黨的「柯吳配」則為21.2%。而美麗島電子報在台北時間24日公布的最新民調，賴蕭配以31.4%微幅領先侯趙配。

民調 民進黨 國民黨

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