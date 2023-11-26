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好萊塢聖誕遊行 今街頭登場

編譯陳盈霖／綜合報導
第91屆好萊塢聖誕遊行26日於好萊塢街頭登場。(取自Hollywood Christmas Parade官網)
第91屆好萊塢聖誕遊行26日於好萊塢街頭登場。(取自Hollywood Christmas Parade官網)

NBC 4電視台報導，第91屆好萊塢聖誕遊行（Hollywood Christmas Parade）26日於好萊塢街頭登場。數千名觀眾綿延3.2哩長。今年有90多位名人出席，十支樂隊、三輛花車、39輛電影車與八輛新奇車輛沿著街頭緩緩移動，最後聖誕老人與馴鹿出現，場面預估熱烈。

遊行從下午6時開始，隊伍從橙街（Orange St.）和好萊塢大道（Hollywood Blvd.）出發，沿著好萊塢大道東行至Vine街，南行至日落大道（Sunset Blvd.），再沿著日落大道西向返回橙街。

今年由退役美國陸軍上校戴維斯（Paris D. Davis）擔任大禮官，他在近60年前參與越戰時，曾在激烈戰鬥中勇敢營救兩名士兵，今年3月被授予榮譽勳章。

除花車、禮車外，今年還有知名義大利歌劇演員Anna Azerli、洛杉磯男同性戀合唱團等表演者。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）與歌手兼舞者阿卜杜勒（Paula Abdul）、歌手尤庫姆（Kerri Yoakum）、華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）、演員羅賓遜（Craig Robinson）等名人政要參加。

好萊塢聖誕遊行自1928年起每年舉行，除1942年至1944年因二戰，與2020年因疫情取消外。頭一年舉辦時，該遊行被稱為「聖誕老人巷遊行」（Santa Claus Lane Parade），喜劇演員布朗（Joe E. Brown）為首屆大禮官。

好萊塢 洛杉磯 義大利

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