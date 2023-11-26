大麻價格崩盤 華人漸退出

知情人士透露，在非法種植大麻的圈子中，「黑吃黑」的情況相當普遍。（圖片取自Pexels）

自新冠疫情爆發以來，許多被高利潤所吸引的華人 加入非法種大麻 行列。這個以前由西裔壟斷的「地下行業」，現在已被大量華人投資者和勞力佔領。 然而，據知情人士透露，種植大麻的黑市行情已經發生了很大變化，不僅利潤嚴重縮水，「黑吃黑」的情況也變得相當普遍。

根據一位南加華人律師透露，在非法種植大麻的圈子中，種植點的地址其實是非常有價值的信息，一個地址基本可以賣到2000元一個。 買家在拿到地址後，無論是透過索取「封口費」，還是在大麻快要成熟的時候洗劫該地址，都有機會大賺一筆。 而這些地址的賣家，通常是大麻非法種植的同行，不僅可以為自己賺一筆快錢，還能夠给競爭對手製造麻煩，可謂「借刀殺人」，一舉兩得。

曾在「大麻屋」打過臨工的偷渡客廖先生說，這些人主要賣的是居民區的室內種植點地址，在圈內很常見。 他還補充說道：「疫情剛開始的時候，許多之前開餐廳、做裝修的華人，都一窩蜂地搶著種大麻，把大麻價格壓低了很多，我聽說現在的價格已經不到兩年前的一半了，而且種大麻的風險也越來越高，黑白兩道上門『找麻煩』的頻率都變大了。」

也因此，過去兩年搶進的華人，現在也逐漸退出該市場。

即使如此，加州 仍然很少有人選擇透過合法途徑種植大麻。據非營利新聞機構Cal Matters報導，儘管加州在2016年通過了第64號法案，允許年滿21歲的居民在家種植大麻，但要獲得合法種植大麻的許可仍然相當困難。除了要向州政府申請種植許可外，還須獲得當地市政府或縣政府的種植許可，而超過八成以上的地方政府仍然禁止大麻種植或販售。此外，申請執照的費用非常高，再加上律師費等開支，初期投資就高達100萬元。

在高稅收和地方政府的雙重壓力下，加州合法大麻種植僅占整個市場的三分之一，而合法的大麻銷售量也已經連續兩年下滑。在這樣一個非法交易猖獗的商業環境中，合法種植大麻的業主幾乎不可能獲利。據加州大麻管制局（California Department of Cannabis Control）的數據顯示，今年已有約15%的大麻種植者，放棄大麻種植許可證。