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大麻產業整合 加州Dosist併入Final Bell

編譯胡立宗／綜合報導
Dosist的系列產品。（取自Highsnobiety網站）
Dosist的系列產品。（取自Highsnobiety網站）

加州大麻零售商Dosist正式併入商業夥伴Final Bell。後者的子公司「14th Round」一直是Dosist的專屬設備與包裝製造商。Final Bell正打算開拓加州以外的市場，特別是東岸的紐約，因此Dosist樂見此一購併。

雙方的合約約定，Final Bell取得Dosist的專利並繼承債務，此一交易不涉及現金流動。Dosist的創辦人Jason DeLand受訪時表示，兩者合力將能發展更快，更能滿足需要健康與活力的消費者。

Dosist總部位於洛杉磯縣聖塔蒙尼卡市（Santa Monica），產品包括大麻電子菸管與速效軟糖，以加州都會區為主力市場。Dosist在2016年成立後，是第一個設立零售店的業者，但位於洛市威尼斯（Venice）的第一家店卻不敵新冠疫情而歇業。

Final Bell原以設備供應為主，旗下除了14th Round ，還有Cookies、Eaze與Jungle Boys。Final Bell計畫2023年年底前就開設紐約分店，還可能拓展佛州、加拿大與歐洲市場。

創辦人Jason DeLand 指出，拓展到東岸，特別是紐約，非常令人振奮，Final Bell團隊與紐約淵源頗深，當地消費者早就期待Dosist了。Dosist的技術普獲肯定，主流媒體如Time、Fast Company等雜誌都稱之為深具創意的新創公司。

加州 大麻 佛州

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