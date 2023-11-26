稅金遲繳 符合3條件可免罰款

加州特許稅務局（FTB）推出新政策，允許符合條件的納稅人在特定情況下一次性免除遲報或遲繳稅款的罰金，如自然災害或健康問題，可提出「合理原因」申請免除罰款。（pexel示意圖）

加州 特許稅務局（簡稱Franchise Tax Board，FTB）FTB近期推出了一項政策，讓符合條件的納稅人能夠一次性免除遲報或遲繳所產生的罰款。依據議案194號，FTB根據新添加的19132.5法規，有權免除罰款，適用於2023年4月17日或之後開始的稅年。該政策是為遵從個人所得稅法的納稅人而設，不適用於受託人、遺產或信託。

美國國稅局（IRS）及州政府每年透過稅收罰款徵收數十億美金，然而，在特定情況下，這些機構可能會放棄這些罰款。稅務專家詳述FTB的罰款減免計劃，以及哪些情況下可能免除或退回罰款。

納稅人若是首次申請罰款減免，且符合以下三項條件，則可能有資格獲得減免：遵循所有申報規定、之前未依R&TC 19132.5獲得過減免、所有應繳款項已完付或已進行分期付款安排並準時支付。納稅人在有正當理由的情況下可以選擇放棄減免，或即使沒有特別理由也可申請一次性減免。

一次性減免資格的罰款包括未能準時申報和繳稅。根據加州稅法RTC第19131條，遲報將面臨5%的罰款，每月增加，最多不超過應繳稅款的25%；如果遲報超過60天，最低罰款為135美元或應繳稅款的100%，兩者取其低。罰款計算時會扣除已繳稅款和申報時的可抵稅額。如涉及欺詐性未報，則罰款將更高。

同時，根據RTC第19132條，遲繳將面臨罰款，除非能證明有正當理由。罰款計算為未繳稅款的5%，加上每月0.5%，最多不超過40個月，總罰款不得超過未繳稅款的25%。付款應按照FTB的指示進行，支票 或匯票除非即時兌現，否則不視為有效支付。

納稅人可透過口頭或書面形式申請，如提交FTB 2918表格或撥打800-689-4776。FTB將從2023年4月17日起接受一次性減免罰款的申請。然而，由於加州的災害救助（Disaster Relief ），這項政策的實施已被延後至11月15日，這意味著在4月17日至11月15日之間不會產生任何罰款。

北美華人 會計師協會會長張青指出，加州政府去年推出的「一次性遲報或遲付罰款減免計劃」旨在幫助個人納稅人解決稅務問題。他進一步指出，加州與聯邦政府在首次罰款支付規定上存在差異。加州的首次罰款支付是一次性的，而聯邦則是每四年一次，這表示加州的首次罰款支付根據當前新規定實際上只發生一次。

要符合加州政策資格，納稅人需要遵守所有稅務申報要求，未曾獲得一次性減免批准，所有以前的未償付款項（不包括本次申請的罰款）都必須償還或已經安排分期付款。