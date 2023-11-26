稅金遲繳 符合3條件可免罰款
加州特許稅務局（簡稱Franchise Tax Board，FTB）FTB近期推出了一項政策，讓符合條件的納稅人能夠一次性免除遲報或遲繳所產生的罰款。依據議案194號，FTB根據新添加的19132.5法規，有權免除罰款，適用於2023年4月17日或之後開始的稅年。該政策是為遵從個人所得稅法的納稅人而設，不適用於受託人、遺產或信託。
美國國稅局（IRS）及州政府每年透過稅收罰款徵收數十億美金，然而，在特定情況下，這些機構可能會放棄這些罰款。稅務專家詳述FTB的罰款減免計劃，以及哪些情況下可能免除或退回罰款。
納稅人若是首次申請罰款減免，且符合以下三項條件，則可能有資格獲得減免：遵循所有申報規定、之前未依R&TC 19132.5獲得過減免、所有應繳款項已完付或已進行分期付款安排並準時支付。納稅人在有正當理由的情況下可以選擇放棄減免，或即使沒有特別理由也可申請一次性減免。
一次性減免資格的罰款包括未能準時申報和繳稅。根據加州稅法RTC第19131條，遲報將面臨5%的罰款，每月增加，最多不超過應繳稅款的25%；如果遲報超過60天，最低罰款為135美元或應繳稅款的100%，兩者取其低。罰款計算時會扣除已繳稅款和申報時的可抵稅額。如涉及欺詐性未報，則罰款將更高。
同時，根據RTC第19132條，遲繳將面臨罰款，除非能證明有正當理由。罰款計算為未繳稅款的5%，加上每月0.5%，最多不超過40個月，總罰款不得超過未繳稅款的25%。付款應按照FTB的指示進行，支票或匯票除非即時兌現，否則不視為有效支付。
納稅人可透過口頭或書面形式申請，如提交FTB 2918表格或撥打800-689-4776。FTB將從2023年4月17日起接受一次性減免罰款的申請。然而，由於加州的災害救助（Disaster Relief ），這項政策的實施已被延後至11月15日，這意味著在4月17日至11月15日之間不會產生任何罰款。
北美華人會計師協會會長張青指出，加州政府去年推出的「一次性遲報或遲付罰款減免計劃」旨在幫助個人納稅人解決稅務問題。他進一步指出，加州與聯邦政府在首次罰款支付規定上存在差異。加州的首次罰款支付是一次性的，而聯邦則是每四年一次，這表示加州的首次罰款支付根據當前新規定實際上只發生一次。
要符合加州政策資格，納稅人需要遵守所有稅務申報要求，未曾獲得一次性減免批准，所有以前的未償付款項（不包括本次申請的罰款）都必須償還或已經安排分期付款。
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