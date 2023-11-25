年底購物季 開卡好時機

年底總是遇上各種購物季消費和帳單，但也是開卡掙開卡禮和積累點數的好時機。(美聯社)

年底各種購物季消費和帳單接著來，也是開卡掙開卡禮和積累點數的好時機。選擇什麼樣的信用卡 置換酒店或機票更划算？以及如何快速累計點數？

信用卡達人周子翔表示，年底會有各種地稅和保險 的帳單，雖然有的帳單用信用卡支付會有一定的手續費，但這也是快速積累點數的方式之一，也可以用信用卡購買一些有價值的商品然後轉賣。年底開卡還有一個好處就是獲取今年和明年的雙重福利 ，尤其是美國運通的一些卡福利可拿多次，同時美國運通的信用卡可開5張到6張。

如果和某些銀行關係不好，或者有過黑歷史，擔心拿不到開卡禮，可在其卡上消費一陣子，再去申請新卡。現在申請新卡都會有一個彈窗，告知是否能拿到開卡禮。

周子翔說，如果申請的是有年費的卡，也可在使用一陣子後申請降級或關掉，再過一兩年也能再開。在網上有很多博客，可去多了解和學習，如不想花時間也可找他這樣的信用卡顧問直接獲得秘訣技巧。同時也提醒，信用卡的規則也隨時在改變，要多留心變化。

對於信用卡點數，周子翔建議多家組合，分散風險。每家銀行點數側重不同，在使用點數時也要學會組合，尤其是航空里程，比如飛美國航空公司， 不一定會使用AA的點數，可以用它的合作航空公司如Britishs Ariline。知道哪家航空公司的合作夥伴很重要，不同國家、地點會有不同航空公司和聯盟，如果去亞洲，飛國泰，可使用美國運通的AA點數轉到國泰，也可飛星空聯盟，成員有長榮、全日空、新加坡航空等。

富比世（Forbes）的開卡專家建議，Chase Sapphire Preferred信用卡作為入門是不錯選擇，年費只要95元，但開戶三個月內消費滿4000 元即可賺取6萬點獎勵積分。Capital One Venture X信用卡很適合年底旅遊，開戶三個月內消費滿4000元即可贏取7萬5000英里獎勵里程。雖然395元年費略顯高昂，但是通過Capital One Portal預訂可獲得300元獎勵，及每年1萬點價值100元的紀念獎金。同時贈送Priority Pass會員資格，可使用全球1300多個休息室。

Chase Sapphire Reserve信用卡也是不錯的旅行卡選擇，雖然收取高額年費，但涵蓋世界各地兌換選項的轉帳合作夥伴，且能用穩定價格換取有價值獎勵，以及市場上最好的旅遊保險福利，沒有國外交易費。作為 Visa卡在全球範圍內也被廣泛接受。如果每年至少旅行幾次，這張卡值得認真考慮。年費550元，開戶後三個月消費滿4000元即可賺取6萬點獎勵積分，且每年贈送300元的年度旅行積分，Priority Pass機場休息室會員資格及最多100元的積分支付Global Entry或TSA PreCheck申請費。

美國運通的The Platinum Card開卡禮可謂目前最大方的，開卡後6個月內消費滿 8000 元即可賺取8萬點開卡禮，但年費是695元。