周子翔玩轉信用卡 享免費機票酒店成事業第二春

周子翔日前來南加開課講如何用點數換取免費旅行。（讀者提供）

信用卡 點數達人周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。周子翔玩信用卡點數超過十年，在疫情 期間開始華麗轉身為全職信用卡顧問，為客人訂製信用卡計劃、開課和修復信用等，用自己的知識開拓事業第二春。

周子翔之前因常回台灣，想省錢掙免費機票，所以從2010年就開始使用信用卡點數，但也只是興趣愛好。他做過金融、保險和進出口。兩年前因為疫情，他想找一個能在線做的事業，就開始學習在線營銷。疫情後很流行專業知識達人，所以他就順理成章成為信用卡顧問。周子翔說，這現在是他的全職工作，講課、顧問、諮詢和信用修復，所有和信用卡和信用有關的業務，他都能提供專業指導。

周子翔表示，亞裔對信用卡都有基本了解，但也存在一些誤區。比如很多華人覺得信用卡開太多，額度越高會影響信用分數，其實信用分數越高，額度也會越高，兩者相輔相成，且每3個月到6個月，客人都能申請擴大額度。一般不同銀行有不同規則，但銀行看到其他銀行給你的額度高，也會給你相應或更高的額度。真正傷害的是最大化使用額度，比如你有1000元額度，花了900元，90%就意味著使用率太高。

他說，通常FICO（信用評分）信用建議每個人可持有20張信用卡以上，當然是包括關卡和開通的信用卡數量。一個人持有多少張卡沒有一定的數字限制，他建議每個人大概有至少五張信用卡永遠不會關掉，尤其是最老的卡要一直保持開通，因為信用年齡很重要。如20年前申請的卡還在，意味著信用年齡較高且信用穩定。建議老卡每六個月刷一次，就可維持。

開卡和關卡的順序很重要，周子翔表示，每家銀行有不同的規定和福利，因此先開哪個銀行很重要，像Chase規定兩年只能申請五張私人信用卡，這五張包括所有的銀行。他的建議是Chase、Citi這些比較嚴格的銀行排在前面申請，像美國運通、BOA這些寬鬆的放在後面申請。

最好最快累計點數的辦法就是獲得開卡禮，從疫情開始這三年多，各家銀行已是歷史最高點的開卡禮，Chase、美國運通、Capital和Citi這四家銀行的點數都能玩，銀行送的越來越多，但點數也一直在貶值。因此他提醒大家不要囤積點數，要通過旅行用掉。

像他去年坐了五次商務艙只用掉一張信用卡的開卡禮，去了台北、曼谷和墨西哥等地。通常他一年到一年半就能每家銀行都有點數，攢100萬點數，當然也有人七個月就達到。申請卡和攢點數需要時間，在有旅行計劃前幾個月就要開始籌劃，如果要貸款 買房子最好不要申請新信用卡。除了開卡禮，還可通過製造消費的方式累計點數，但一定要清楚每個銀行規則不同，方式很重要，不然被關卡得不償失。

如今他的工作變得很有彈性，能一邊旅行一邊工作。在他的Instagram帳戶置頂是他和太太搭乘用積分換來到免費商務艙和高檔酒店的照片。最近他來南加還專門開課講如何用點數換取免費旅行，他說，他會在INS發布一些旅行優惠和信用卡知識，也和其他在線創造者做一些知識性視頻。