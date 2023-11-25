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亞市警察基金會募款 華人慷慨解囊

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
募款晚會現場200多人參加，包括眾多華人。（記者邵敏／攝影）
募款晚會現場200多人參加，包括眾多華人。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞警局基金會（Arcadia Police Foundation)，11月18日舉辦感恩節警察精英聯歡籌款晚會，吸引200多人參與，其中包括眾多華人。大家慷慨解囊為亞市警局捐款，支持警察守護城市安全。

籌款晚會18日在亞市Le Meridien酒店舉行，莊嚴的警察儀仗隊拉開活動序幕。當天捐贈5000元的機構、個人，包括Grand Capital Funding、馮圓銓( Franklin Feng ) 、聖塔安尼塔購物中心、南加大亞凱迪亞醫院、Schultz家族基金；另外還有10多個機構或個人，捐贈2000元至3000元。警局局長Roy Nakamura對大家的支持表示感謝。他指出，警局將全力維護城市安全，對於違法犯罪行為，即便檢察官最終可能不起訴，但警察也會執行抓捕，以此威懾罪犯。

亞市警察基金會2015年成立，宗旨募款為經費有限的警局提供協助，加強執法力量。其中一個主要計劃是組建K-9警犬部隊，在基金會幫助下，亞市警局目前共有兩隻警犬，在尋人、緝毒、協助警務工作等方面，均發揮積極作用。基金會理事戴守真表示，購買一隻警犬需要2萬5000元，每年警犬的訓養費也非常高，基金會籌款所得款項，全部用於幫助購買警用設備、維持警犬開銷等。

當天參加募款晚會共有22桌客人，亞市高中畢業的Johnny Wu現場表演精彩魔術，他同時捐出部分演出費用。基金會理事兼秘書長唐巍嵐（Amanda Tang）表示，今年籌款晚會比往年影響力更大，贊助商更多，包括亞市跑馬場、亞市商場、消防局、警局工會、華協、扶輪社等都參與。唐巍嵐指出，亞市華裔居民積極參與捐款，基金會經常收到支持警察局的支票，一些居民綁定銀行卡，每月自動扣款幾百元不等，為社區警務工作盡心盡力。

莊嚴的警察儀仗隊拉開活動序幕。（記者邵敏／攝影）
莊嚴的警察儀仗隊拉開活動序幕。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞警察局基金會理事合影。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞警察局基金會理事合影。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞警察局基金會18日舉辦籌款晚會。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞警察局基金會18日舉辦籌款晚會。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 南加大 支票

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