亞市警察基金會募款 華人慷慨解囊

募款晚會現場200多人參加，包括眾多華人。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 警局基金會（Arcadia Police Foundation)，11月18日舉辦感恩節警察精英聯歡籌款晚會，吸引200多人參與，其中包括眾多華人。大家慷慨解囊為亞市警局捐款，支持警察守護城市安全。

籌款晚會18日在亞市Le Meridien酒店舉行，莊嚴的警察儀仗隊拉開活動序幕。當天捐贈5000元的機構、個人，包括Grand Capital Funding、馮圓銓( Franklin Feng ) 、聖塔安尼塔購物中心、南加大 亞凱迪亞醫院、Schultz家族基金；另外還有10多個機構或個人，捐贈2000元至3000元。警局局長Roy Nakamura對大家的支持表示感謝。他指出，警局將全力維護城市安全，對於違法犯罪行為，即便檢察官最終可能不起訴，但警察也會執行抓捕，以此威懾罪犯。

亞市警察基金會2015年成立，宗旨募款為經費有限的警局提供協助，加強執法力量。其中一個主要計劃是組建K-9警犬部隊，在基金會幫助下，亞市警局目前共有兩隻警犬，在尋人、緝毒、協助警務工作等方面，均發揮積極作用。基金會理事戴守真表示，購買一隻警犬需要2萬5000元，每年警犬的訓養費也非常高，基金會籌款所得款項，全部用於幫助購買警用設備、維持警犬開銷等。