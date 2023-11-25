長堤市擬建31層酒店 打造新地標

長堤市即將進駐一座31層的硬石酒店，這座現代玻璃塔樓將提供429間客房和50,000平方英尺的會議空間，預計落成後將擁有西海岸最高的戶外屋頂酒吧。（abc7電視台）

洛杉磯 縣長堤 市近日宣布，著名的連鎖品牌——硬石酒店（Hard Rock Hotel）即將在市中心建立一座31層的現代玻璃塔樓。這座酒店將位於海洋大道和松樹大道的交界處，其設計融合了429間客房以及5萬平方呎的多功能餐飲和會議空間，預計將成為該地區一個重要的商業和娛樂中心。

長堤市市長理查森（Rex Richardson ）日前宣布這一計劃，強調硬石酒店的加入不僅提高了長堤市的國際知名度，還彰顯了其在音樂界的豐富歷史。市長提到這一新增建築將有助於培育更多藝術和娛樂場所和活動。施工計劃預計於2024年夏季開始，2027完工，預估耗時約三年。長堤市會議和旅遊局首席執行官古德林（Steve Goodling）也表示，這座酒店將進一步提高長堤市的知名度，並使市中心能夠舉辦更大型的會議。

該酒店將建在東海洋街100號（100 E. Ocean Blvd）的一塊土地上，並計劃將下方的歷史悠久的傑金斯隧道（Jergins Tunnel）融入酒店設計，開發為小型地下酒吧。這條隧道自1927年建立以來，一直是通往海灘和派克遊樂區的安全通道，自1967年起便未對公眾開放。

而這座大樓的亮點之一是它的室外游泳池，除了提供壯觀的彩虹港景觀。此外，酒店還將擁有一個三層中庭，為賓客提供一個寬敞而華麗的休息和社交空間。最引人注目的是位於大樓頂層的戶外屋頂酒吧和休息室，這將成為西海岸最高的戶外酒吧，為顧客提供無與倫比的城市景觀和夜生活體驗。

這項目的推出不僅將加強長堤市的酒店和會議場所選擇，還將提升該市作為一個旅遊和商業目的地的吸引力。硬石酒店品牌的進駐，預示著長堤市在全球旅遊業中的地位將進一步提升，同時也將促進當地經濟的發展和就業 機會的增加。