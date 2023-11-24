我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

南加EBT卡盜刷嚴重 衝擊低收戶

編譯胡立宗／綜合報導
Google Play的「ebtEDGE」下載網頁。（取自Google Play網站）
Google Play的「ebtEDGE」下載網頁。（取自Google Play網站）

公務機關用於發放CalWORKs、CalFresh補助金的「電子福利轉帳卡」（EBT），遭到歹徒盜刷的事件愈來愈多。光是河濱縣一地，2023年1月至8月，盜刷金額就達310萬元，日子本來就難過的低收入戶更加不好過。

EBT提款卡遭到盜用的途徑，多半是使用者的卡號或密碼外洩。歹徒取得的方式，除了在提款機偷裝監視器，側錄輸入的密碼，還有是在POS機安裝刷卡密錄器，後者只要刷卡過，資料就會被記錄下來。單是河濱縣，過去兩年就查到600多具偷錄器。

歹徒再以盜來的卡號與密碼另外製作偽卡，然後在每月初的五天內，將CalWORKs、CalFresh的匯入款項提領一空。特調小組負責人Shawn Ferris告訴KTLA，犯案手法固定，盜領時間固定，代表這是組織犯罪，歹徒熟知EBT的運作機制，縣民只能小心再小心。

方法之一是下載公務機關開發的「ebtEDGE」App，詳細說明請看ebtedge.com/gov/portal/PortalHome.do，Android與iPhone用戶可分別至軟體商店下載、安裝。

「ebtEDGE」可以讓您隨時查閱帳戶資料，檢查過去交易紀錄，暫停或恢復EBT卡的使用，封鎖外州或網路提款。使用實體提款卡的注意事項則有：保管好EBT卡與密碼；輸入密碼時，另一隻手遮住按鈕的手；定期更換密碼，特別是撥款日之前；不要點開不明的電郵或簡訊連結；定期查閱EBT卡的餘額，如果不方便上網至BenefitsCal.com或 www.ebt.ca.gov，也可撥打877-328-9677。

低收入 福利 iPhone

上一則

南加晚餐入室搶劫頻傳 民眾惴惴不安

下一則

情侶發洩室猛砸 打完火熱纏綿

延伸閱讀

節日季防搶 購物勿穿戴名牌

節日季防搶 購物勿穿戴名牌
開車衝撞竊案激增 現代、起亞被偷來作案 商家裝金屬門擋下歹徒7次

開車衝撞竊案激增 現代、起亞被偷來作案 商家裝金屬門擋下歹徒7次
家門口對竊賊開槍卻遭吊銷槍照 NRA：懲處手段不當

家門口對竊賊開槍卻遭吊銷槍照 NRA：懲處手段不當
羅蘭岡華資眼鏡店遭快閃砸搶 3匪鎖定名牌櫃下手

羅蘭岡華資眼鏡店遭快閃砸搶 3匪鎖定名牌櫃下手
3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

拜登孫女特勤車遭3歹徒闖入 幹員開槍未擊中

拜登孫女特勤車遭3歹徒闖入 幹員開槍未擊中

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單