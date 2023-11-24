南加EBT卡盜刷嚴重 衝擊低收戶

Google Play的「ebtEDGE」下載網頁。（取自Google Play網站）

公務機關用於發放CalWORKs、CalFresh補助金的「電子福利 轉帳卡」（EBT），遭到歹徒盜刷的事件愈來愈多。光是河濱縣一地，2023年1月至8月，盜刷金額就達310萬元，日子本來就難過的低收入 戶更加不好過。

EBT提款卡遭到盜用的途徑，多半是使用者的卡號或密碼外洩。歹徒取得的方式，除了在提款機偷裝監視器，側錄輸入的密碼，還有是在POS機安裝刷卡密錄器，後者只要刷卡過，資料就會被記錄下來。單是河濱縣，過去兩年就查到600多具偷錄器。

歹徒再以盜來的卡號與密碼另外製作偽卡，然後在每月初的五天內，將CalWORKs、CalFresh的匯入款項提領一空。特調小組負責人Shawn Ferris告訴KTLA，犯案手法固定，盜領時間固定，代表這是組織犯罪，歹徒熟知EBT的運作機制，縣民只能小心再小心。

方法之一是下載公務機關開發的「ebtEDGE」App，詳細說明請看ebtedge.com/gov/portal/PortalHome.do，Android與iPhone 用戶可分別至軟體商店下載、安裝。

「ebtEDGE」可以讓您隨時查閱帳戶資料，檢查過去交易紀錄，暫停或恢復EBT卡的使用，封鎖外州或網路提款。使用實體提款卡的注意事項則有：保管好EBT卡與密碼；輸入密碼時，另一隻手遮住按鈕的手；定期更換密碼，特別是撥款日之前；不要點開不明的電郵或簡訊連結；定期查閱EBT卡的餘額，如果不方便上網至BenefitsCal.com或 www.ebt.ca.gov，也可撥打877-328-9677。