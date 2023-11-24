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情侶發洩室猛砸 打完火熱纏綿

編譯胡立宗／綜合報導
正在憤怒室內狂砸的客人。（取自FOX News電視台畫面）
正在憤怒室內狂砸的客人。（取自FOX News電視台畫面）

憤怒發洩室，有許多種稱呼，Rage Room、Wreck Room、Anger Room，用意在以35元的代價進專用房間恣意暴打任何東西，營運商會依顧客需求準備好大螢幕電視、人偶、瓷器，或是其他東西，讓充滿憤怒的人們可以安全地發洩情緒。

不過福斯新聞（FOX News）報導，不少憤怒室的老闆都發現，有愈來愈多的伴侶在發洩完負面情緒後，反倒在房間內或外面停車場上親熱起來。心理學家說，激烈的情緒發洩後，往往會伴隨生理與心理的「啟動」，性衝動也是其一，不過因為會一起去的人，本來就認識或互有好感，因此問題不大。

以拉斯維加斯的Wreck Room為例，店東Corey Holtam就說，發洩室聽起來很危險，但其實不會，因為訪客都被要求穿好全套防護設備，才能開始敲擊室內物品。不過其他店東則說，夥伴的慾火中燒後，有時可能脫到只剩內衣褲，「在滿地都是碎玻璃的情況下，是有點危險的啦」。

發洩室的開始盛行，主要還是新冠疫情期間，人們悶太久下需要一個可以自由發洩的安全去處。雖然店東都會提醒顧客，室內是設有監控設備的，以免顧客發生危險而救援不及，但是許多伴侶往往完全忽略，喬治亞州的店東Neko Farmer說，「一個月大概會碰到兩三次火花四射的場面」。

情慾治療與心理專家解釋，機動情緒下，人體自然會釋放腎上腺素，因此出現性反應相當正常，但是基本上會一起進憤怒室的人，本來應該就互有好感，這類特別環境只是讓彼此更容易跨越社會界線。

疫情 喬治亞州

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