南加晚餐入室搶劫頻傳 民眾惴惴不安

聖費南度谷近期發生三起入室搶案，均發生於晚餐時間。（KTLA）

KTLA 5電視台報導，聖費南度谷（San Fernando Valley）近期發生三起入室搶劫案，均發生在晚上7時至8時間，其中兩起案件，歹徒行搶時居民在家。「晚餐時段入室搶劫」令人惶惶不安。

其中一名受害人加斯帕（Tim Gapar）表示，他位於伍蘭山（Woodland Hills）的家於11月13日遭入室搶劫。「那是雙層玻璃」他談到被摧毀的門窗說，「我不確定他們用什麼工具破門而入。」

當晚他與家人吃完晚餐回到家，發現後門遭砸，玻璃碎了一地，家中監控攝影從牆上扯下，房間洗劫一空，貴重珠寶與個人物品均不翼而飛。

加斯帕還發現，他的槍枝保險 箱被打開，他們家心愛的14歲德國 牧羊犬也被噴胡椒噴霧。他告訴KTLA 5，「更令人不安的是，他們差點碰上劫匪。」

另一起發生於休曼橡林（Sherman Oaks）住宅則遭暴力闖入。受害者說道「他們是當晚7時50分遭歹徒入侵」，「我們當時在家，四、五人身穿黑色衣服，戴黑色口罩 男子入內。」

另一名婦女則稱，她於某天晚上7時40分，歹徒強行闖入她年邁父母位於伍蘭岡的家。

KTLA詢問洛市警局，是否注意到「晚餐時段搶劫」趨勢，但尚未獲得回應。