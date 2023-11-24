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先撞再搶+假徵駕駛 兩種新犯罪型態

編譯胡立宗／綜合報導
一名車主在爾灣的Heritage Plaza與歹徒碰面後，車子強行開走。（取自KTLA電視台畫面）
一名車主在爾灣的Heritage Plaza與歹徒碰面後，車子強行開走。（取自KTLA電視台畫面）

KTLA電視台報導，南加最近出現兩種新形態的汽車搶劫，一種是惡意肇事然後搶走財物，一種是在臉書上招募駕駛，碰面時將被害人誘至無人處洗劫。警方呼籲，如有相關線索，應儘快通報，一是與橙縣爾灣警局聯絡，949-724-7011，也可向公路巡警局通報，657-391-4017或714-240-3754。

第一種汽車搶劫方式又稱為「crash and grab」（先撞再搶，撞了搶？），10月底在洛杉磯的10號州際公路上，與11月14日的杭廷頓灘（Huntington Beach）劫案都屬於此型。

公路巡警局（California Highway Patrol）指出，搶犯通常都會故意撞上選定的車輛，然後將駕駛人洗劫一空。杭廷頓灘的案件中，一輛栗色Infiniti SUV與白色Ford Explorer就聯手犯案，撞上後幾名全身漆黑的嫌犯就逼近受害者的車，然後持槍搶走現金、珠寶後逃逸。

警方說，這類案件過去幾年也曾發生過，遭鎖定的車主多半都與珠寶業有關。

另一種搶劫方式則是先設局再搶劫。爾灣警局表示，嫌犯先是在臉書的Marketplace上徵求駕駛或借車，多半承諾6000至1萬2000元的高額代價，等雙方會面後佯稱必須先至另一處取錢，然後在確定周遭無人後，再將車子搶走、開往墨西哥

臉書 爾灣 墨西哥

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