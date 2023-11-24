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華人婦女聯合會 感恩節與孩子同樂

記者張宏/洛杉磯報導
婦女會成員帶著家長孩子一起跳舞。（記者張宏／攝影）
婦女會成員帶著家長孩子一起跳舞。（記者張宏／攝影）

美國華人婦女聯合會23日與富蘭克林基金會的孩子們一起慶祝感恩節。婦女會成員們準備各種美食和點心，並在專業舞蹈教練帶領下，與孩子們一起隨著音樂起舞。

近40名美國華人婦女聯合會成員，帶著美食和節日禮物，與洛杉磯地區150多名華裔自閉症孩子及家庭慶祝感恩節。會長鐘學正表示，這次活動是婦女會多年來幫助殘障人士活動中，參與人數最多的一次。在富蘭克林基金會召集下，有近50多個自閉症家庭參與。

為豐富本次活動，婦女會特別訂制六只火雞，宴天下的Emily鐘為孩子們準備精美菜餚和點心。大家和自閉症孩子歡度佳節，看到孩子們露出笑臉，內心感受到安慰和美好。施比受更為有福，婦女會今年將繼續向自閉症兒童慈善捐款2000元。

這群特殊的孩子需要社會更多關愛和幫助，婦女會執行總會長張平和執行會長張惠玲，為孩子們準備毛絨玩具和媽媽用的女士手包，現場拿到玩具的孩子們都很開心。婦女會還請來專業的舞蹈教練王廣成帶大家一起跳舞，隨著歡快的音樂響起，婦女會成員活力四射的鼓舞下，平日裡照顧自閉症孩子疲於奔命的母親們，也加入跳舞的行列。陽光下，孩子和家長們都盡情舞蹈，揮灑汗水，孩子感受歡樂，媽媽釋放壓力。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，近年來，社會對自閉症的瞭解和關愛越來越多，很多愛心人士積極提供幫助。今年12月3日，基金會將舉辦年度活動，歡迎社會各界人士踴躍參與。活動將有孩子們表演14個節目，有唱歌、魔術、舞蹈及樂器演奏等，其中90%節目都是自閉症孩子們演出。

基金會理事中山葵表示，家有自閉症孩子非常艱難，家長承受的壓力相當於一個特種兵，特種兵有退役的那一天，但是家長的壓力是一生的，感恩有愛心的團體對這些特殊家庭的支持和幫助。

美國華人婦女聯合會23日感恩節當天和富蘭克林基金會的孩子們度過美好時光，慶祝感恩...
美國華人婦女聯合會23日感恩節當天和富蘭克林基金會的孩子們度過美好時光，慶祝感恩節。（記者張宏／攝影）
孩子和家長一起隨著音樂起舞，釋放壓力，感受歡聲笑語。（記者張宏／攝影）
孩子和家長一起隨著音樂起舞，釋放壓力，感受歡聲笑語。（記者張宏／攝影）
華人婦女聯合會會長鐘學正為大家分發食物。（記者張宏／攝影）
華人婦女聯合會會長鐘學正為大家分發食物。（記者張宏／攝影）
專業的舞蹈教練王廣成（前一）現場帶著大家跳舞。（記者張宏攝影）
專業的舞蹈教練王廣成（前一）現場帶著大家跳舞。（記者張宏攝影）
婦女會執行總會長張平為孩子們準備毛絨玩具（記者張宏／攝影）
婦女會執行總會長張平為孩子們準備毛絨玩具（記者張宏／攝影）

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