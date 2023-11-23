阿市花車「音樂龍」 靈感來自華女童

華裔學生Shannon Tan設計的「音樂龍」，當選為阿市2024年玫瑰花車。（阿市政府提供）

2024年玫瑰花車遊行（Parade of Roses）即將到來，洛杉磯 縣阿罕布拉 市（Alhambra）今年推出的是一條巨龍造型的花車，設計靈感來自該市一名華裔 小學生Shannon Tan。

阿市雷蒙娜小學(Ramona Elementary School)華裔學生Shannon Tan， 她設計的「音樂龍」（Dragon Music）在眾多作品中脫穎而出，體現了創造力和多樣性。花車上有一條巨龍，爪子托著一個地球儀，周圍有音符和樂器，阿罕布拉市的經典標誌也應用其中。

此前，阿市政府和商會發起一年一度的藝術競賽，要求學生為該市2024年玫瑰花車錦標賽提供設計靈感。今年玫瑰花車遊行的主題是：用通用語言音樂慶祝世界，倡導音樂如何將不同背景文化的人們團結起來。Shannon Tan設計的「音樂龍」花車恰到好處地詮釋這個主題，在一個充滿不同文化、信仰、希望和夢想的世界裡，音樂是一種能將所有人團結在一起的語言。

市長Ross J. Maza表示，「阿罕布拉市期待每年參加玫瑰花車遊行，今年將非常特別，因為我們的花車靈感來自於阿市一名小學生的藝術作品。」據悉，玫瑰花車遊行當天，設計者Shannon Tan將和阿市議員一起，乘坐龍花車沿著巴沙迪那市（Pasadena）的科羅拉多大道（Colorado Boulevard）行駛。