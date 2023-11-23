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節日停業 華人區好市多爆人潮

記者金維多、陳開、子為/阿罕布拉報導
華人鍾愛的的好市多在感恩節前夕已是人山人海。（世說新聞團隊拍攝）
華人鍾愛的的好市多在感恩節前夕已是人山人海。（世說新聞團隊拍攝）

感恩節和黑色星期五馬上將到來，各商家都紛紛給出大力折扣，引起一波購物狂潮。華人鍾愛的的好市多（Costco）在感恩節前夕人山人海，連停車位都難以尋覓。蜂擁而至的人們在好市多購買些什麼？

（世說新聞團隊製作）

11月21日周二早上阿罕布拉市的好市多。對於許多上班族而言，感恩節假期尚未真正開始，但好市多內外已是人潮湧動，停車場一位難求。一走進好市多，就能看見每個收銀台前都大排長龍，一眼望不到底，場面十分壯觀，比平日更勝一籌。究其原因，一是豐富的折扣，二是部分民眾的假期已開始，三是好市多實體店會在感恩節當日停業，引得不少民眾提前囤貨。

好市多內，許多民眾在購買過節用的糖果、餅乾。通過與購物民眾交談，發現許多民眾會特別選購好市多官網上宣傳的主打折扣商品。例如優惠3.5元、每人限購5盒的奧利奧夾心餅乾。還有號稱「紐西蘭國寶」的麥蘆卡（Manuka）蜂蜜，每瓶優惠7元，折後價格是22.99元。有選購該蜂蜜的華人表示，類似款蜂蜜的價格，在其他超市要賣30多元，基本與好市多的打折前價格一致，趁著好市多黑五打折入手，可以說相當划算。

其他較受民眾關注的折扣商品，還包括優惠4元的巧克力，與立減200元的V15款戴森吸塵器，貨架上已被民眾買去不少。珠寶區的部分產品折扣力度大。例如優惠500元，折後價格1499元的鑽石金手鐲，都吸引許多民眾的目光。

不過，並非所有好市多的人氣商品在本次黑五都有誘人的折扣。比如好市多最近被華人瘋搶的金條，在8月份就有民眾用1929.99元的價格買到，而現在卻已經漲到1999.99元。雖說金條的價格是隨著黃金的價格而浮動，不過因為暢銷，好市多不打算在黑五推出金條折扣，甚至還僅限每人購買2條。而好市多進門最顯眼的彩電區，折扣力度也並不吸睛，65吋的三星電視只有20元的折扣，而有些甚至只寫了活動價格，連原價都沒有標明，顯得沒有太大誠意。蘋果等電子產品因為其他競品賣場也有折扣，價格並沒有明顯優勢。

通過在結帳區的觀察，其實許多民眾還是購買生活用品為主，如水、雞蛋、牛奶、紙巾等，並沒有奔著黑五折扣而來。民眾小李表示，因為感恩節當天好市多關門，也不想在長周末擠人流，所以特地提前購物過節，也沒想到周二會有這麼多人。現如今通膨嚴重，除了日常必需品，也並不想在黑五有更多的開銷。

這款熱門金條在八月售價1929.99元，如今卻已漲到1999.99元。（世說新聞...
這款熱門金條在八月售價1929.99元，如今卻已漲到1999.99元。（世說新聞團隊拍攝）

好市多 黑五 華人

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