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頂級寵物店遇劫 12隻名犬被擄走

記者邵敏／綜合報導
嫌疑人將這些名犬粗魯地扔進車裡。(KTLA5電視台)
嫌疑人將這些名犬粗魯地扔進車裡。(KTLA5電視台)

洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）一家頂級狗寵物店，日前被一群竊賊洗劫，帶走12隻法國鬥牛犬，其中一隻10個月大的表演犬價值10萬元。寵物店老闆重金懸賞，希望找回被盜的愛犬，現場監控視頻記錄了案發過程。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

這起竊案發生在11月21日（周二）凌晨1時左右，遭洗劫的寵物店名叫Top Dog Pet Store，位於嘉甸那市羅斯克蘭斯大道（Rosecrans Avenue） 。案發時，一群竊賊乘坐一輛大型白色雪佛蘭（Chevy）廂型車抵達現場。監視器畫面顯示，四名蒙面男子闖入寵物店，安全警報馬上被觸發，狗吠聲四起，嫌犯迅速推出裝滿狗的大籠子。

寵物店老闆Andres Avalos表示，竊賊踢開前門闖進來，他們打開燈，迅速跑到狗所在的地方，抓起籠子把狗拖了出去，然後扔進貨車裡。老闆指出，嫌犯帶走12隻法國鬥牛犬，其中包括一隻10個月大的表演犬，名為「Roll X」， 失竊的名犬價值超過10萬元。

當這些寵物狗被拖到外面時，目擊者看到嫌疑人抓住可憐的小狗，並將它們粗魯地扔進車裡。Avalos表示，整個盜竊過程只持續了幾分鐘，「竊賊抓住這些寵物狗，把它們扔進貨車裡，就像它們是毛絨玩具一樣，這太糟糕了。」

嫌犯迅速推出裝滿狗的大籠子。(KTLA5電視台)
嫌犯迅速推出裝滿狗的大籠子。(KTLA5電視台)
10個月大的表演犬Roll X被盜。(KTLA5電視台)
10個月大的表演犬Roll X被盜。(KTLA5電視台)
一名嫌疑人從收銀機裡拿走2000元現金。(KTLA5電視台)
一名嫌疑人從收銀機裡拿走2000元現金。(KTLA5電視台)

洛杉磯

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