巴沙迪那感恩節火雞餐 分享遊民

從左至右：加州參議員Anthony Portantino代表Dominick Correy、南巴沙迪那前任華裔市長周國康和聯合車站無家可歸者服務中心執行長Anne Miskey。（記者趙健/攝影）

每年假日季節，非營利組織聯合車站遊民 服務中心（Union Station Homeless Services ）都會組織感恩餐免費派送活動，這項傳統延續至今已有50年。11月22日一早，幾十名志願者在聯合車站遊民服務成人中心（Adult Center）不停忙碌，為無家可歸的遊民和需要幫助的家庭準備熱氣騰騰的食物。

視頻來源：記者趙健

活動從上午9時開始，直至下午3時，現場設有排隊和得來速(drive-through)兩種取餐通道，方便受助者領取。餐盒內的食物品類多樣，包括火雞、餡餅、麵包、土豆泥和沙拉等傳統的感恩節配餐，十分豐盛。除了免費的食物外，主辦方還準備了桌椅提供民眾落座用餐。

現場不少志願者已是該活動多年的資深志願者。南巴沙迪那前任華裔市長周國康（Bob Joe），已經連續10年參與巴沙迪那感恩餐派發，他說，幫助有需要的人是分享愛的一種方式，也是他這麼多年堅持參與這個活動的動力，他希望將溫暖和關懷傳遞給更多人。

據主辦單位介紹，為滿足社區的需求，社區民眾和組織捐贈了800 多隻火雞、850 個餡餅、5000 多份餐捲和800 盒馬鈴薯泥。 這些食物主要來自當地居民、民選官員、名人家族、社區組織和機構的捐贈，南加州 天然氣公司（SoCalGas）也為這項傳統活動提供了3萬元善款。

聯合車站無家可歸者服務中心執行長Anne Miskey表示，在感恩節發送餐點給無家可歸者和低收入 戶家庭，已是跨越50年的傳統。他們在上周已向需要幫助的民眾分發了未加工的食材，可供受助者自行烹飪。當天，他們提供的則是預處理食物，加熱後即可食用。「我們知道今年由於物價的上漲，許多人的食物沒有保障，更負擔不起感恩節大餐。」