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節日季防搶 購物勿穿戴名牌

洛杉磯訊
警察提醒民眾，購物時要警惕周圍人。（記者王若然／攝影）
警察提醒民眾，購物時要警惕周圍人。（記者王若然／攝影）

隨著黑色星期五的到來，年底購物季正式開啟。購物季也是犯罪高峰期，執法部門提醒民眾在購物時要警惕身邊可疑人士，避免成為搶劫案的受害者。

根據ABC7電視台的報導，洛杉磯縣警員Miguel Meza說，在節假日之際，總有犯罪分子盯上出門購物的民眾實施犯罪。因此，在外購物的民眾需要時刻警惕周圍的人，特別是提著商品走向車子的時候。

Miguel Meza說，如果民眾發現可疑人士，要讓他們知道「你看見他了。」他說，「如果可疑分子知道你看見他們了，一般他們會將目標轉移至那些沒有注意到他們的人。因此，保持警惕很重要。」

Miguel Meza還提醒民眾，如果中途想將商品放在車裡繼續去其他地方購物，最好將商品放在後備箱，不要放在車內任何看得到的地方。

此外，民眾在購物時最好穿得比較低調，「不要穿著昂貴的服飾、佩戴首飾名表，特別是一個人購物或在燈光昏暗的地區。這樣更容易成為犯罪分子的目標。」

警局提醒民眾也要注意尾隨搶劫。有歹徒會跟著從名牌店出來的人，尾隨至家中搶劫。如果感覺被跟蹤，民眾可以撥打911，或前往最近的警局停車場尋求幫助。

黑色星期五 洛杉磯

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