洛城新語╱APEC結束 都會形象打回原形

2023年亞太經濟合作會議（APEC ）在舊金山 舉行，為了為期一周的國際級會議，市長布里德多次舉行記者會宣布各種整頓市容的決心，舊金山市府也真的動了起來，將遊民 集中移至別處，用強力水槍清潔市容，透過各種交通管制限制人們出行。會議期間的舊金山，好像煥然一新，但活動結束後，舊金山是否又回到原形了？

許多人都說，很多年沒有來過舊金山。台灣領袖代表張忠謀夫人張淑芬在接受採訪時也說，舊金山一直是她第二喜歡的城市，她第一喜歡的城市是紐約，七、八年前最後一次來舊金山，當時住在聯合廣場附近的四季酒店，走路就可以到聯合廣場，她也最喜歡這個區域。

張淑芬說，來舊金山之前大家都叫她不要出去，她一直在想，會不會聯合廣場比以前亂，但某天早上還是忍不住出去逛，感覺人潮少很多，但幸好沒有想像中來得亂。從這一番話中就可以感受出，這幾年來外界對舊金山的印象改變，也對舊金山的治安感到害怕。

就連加州州長紐森也在APEC活動舉辦前，在某對話中強調舊金山市容應該好好整理一番，甚至說出「如果有人要來你家，你就應該把家裡打掃乾淨」這番言論，而導致受到外界抨擊。就有不少北加居民感到疑惑，平常繳的稅這麼高，政府又時常在舉行各種清潔計畫、補助計畫，為何市容還是如此的不堪，甚至讓外人來之前還得「大掃除」才能讓外人看，難道北加居民不值得更好的環境嗎？

許多人都多年沒到舊金山了，他們所不知道的是，聯合廣場周圍的商店都關門了，有開門的店家也用木板釘著，避免有搶匪半夜衝撞玻璃門搶劫，過兩條街的市場街（Market St）充滿了或坐或躺的遊民，有些甚至正在精神恍惚中，隨時都會情緒失控，對人大罵，而路上更多的是隨地便溺的排泄物。這才是舊金山這幾年來真正的樣貌。

為了舉辦APEC活動，警方加強派駐人手站在街頭，市府用強力水柱把這些門面都整理乾淨，店家也暫時性的把木板拿掉、展現櫥窗，街道看起來的確乾淨了一些，也因為警方管控而安全不少。也許初來乍到舊金山的人，認為這樣還算乾淨整齊，但隱藏在這些受到管制的背後，其實仍是一片無法整理的亂象。

即便外在整理得再乾淨，那些流失的人潮，流失的舊金山精神文化，恐怕再也回不來了。等會議的人們走了，遊民逐漸又回到了街上，政府也不會再派水車沖洗街道了，那些店家又開始把木板掛回去了。一位來開會的朋友多留了一周，想多瀏覽舊金山的風貌，才待了兩天就說，街上多了不少眼神不對勁的人們，不安全感逐漸浮起，想提早離開了。

州政府、市政府都願意為了國際會議而「趕緊打掃自家」，但客人走了以後呢？未來到底要怎麼整理這個家，才是真正難題的開始。