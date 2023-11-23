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自助結帳漏洞多 零售商擬修改

編譯胡立宗╱綜合報導
Target考慮修改自助結帳策略。（取自KABC電視台畫面）
Target考慮修改自助結帳策略。（取自KABC電視台畫面）

KABC報導，Target等美國零售業者正在考慮修改它們的自助結帳政策，購物十件以下的人才能使用自助結帳。主因之一是，Target發現，自助結帳導致顧客消費意願降低；其次，利用自助結帳漏洞夾帶商品過關的案例也在增加。

Target指出，改變的目的是想減少等待時間，並更為瞭解顧客需求。第一部分來自於並非每個客人都瞭解自助結帳系統，故障、誤刷、少刷頻率增加，而Target全美改用人工結帳的比例已經增加6%。

增加自助結帳的出發點是減少對人力的依賴，但自助結帳出了問題，反而需要真人前往協助，徒增工作負擔，還使得結帳速度變慢。人工櫃台反倒可以立刻處理相關問題。

因此BBC報導，除了英國的Booths，美國的Walmart、Costco、Shoprite等也在修改自助結帳策略。

此外，零售方慢慢也開始發現，自助結帳反而會增加商品「折損率」（shrink），意即因為偷竊、漏刷而意外損失的收益，美國、英國、歐盟自助結帳的平均折損率為4%，兩倍於人工結帳。

Target指出，員工竊盜、搬運損失、管理疏失與其他因素導致的折損率達到60%，雖然不是公司重新審視自助結帳的關鍵，但是折損率過高仍是營運隱憂之一。

Target 歐盟 零售業

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