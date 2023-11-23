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華人包機擴版圖 業者聯手搶客

記者張宏╱洛杉磯報導
雙方合作的首班商務包機，一行七人12日啟程。（Frasier衷提供）
雙方合作的首班商務包機，一行七人12日啟程。（Frasier衷提供）

華人包機服務擴充版圖，整合緊急醫療包機、婚慶私人包機和商務包機業務。瀚知航空與首領航空集團，日前達成代理服務協議，結合瀚知航空服務運營專長和首領航空私人航空優勢，擴展緊急醫療、私人婚禮和商務包機服務。雙方合作的首班包機，已於12日啟程。

首領航空集團（Prima Air Group, LLC）是巴沙迪那華人企業家黃春華2021年成立，目前有100多名全職員工，包括49名全職飛行員和25名全職空乘人員及其它地勤工作人員。首領航空運營總監Gentry Long和瀚知航空合伙人Frasier衷，日前簽署私人航空服務代理服務協議，瀚知航空成為首領航空集團在美國及全球範圍內授權的私人航空服務代理之一。

Frasier衷表示，首批包機客人從美國飛往台灣進行商務洽談，包機價格30萬元。首領負責承運，瀚知負責客戶服務。包括事先設置問卷，詢問客人的用餐口味和習慣偏好，去客人家裡接機並協助辦理登機，到達台灣後把客人送去下榻酒店和目的地等。包機上為客人提供中餐服務，配置適合其口味菜餚，會根據客人習慣，準備茅台或紅酒等。因為是國際航線，他們在航行途中設計娛樂項目，客人可打牌或打麻將，通過改造12人座位飛機，增配額外床鋪，讓七名客人得到更好休息。

Frasier衷說，首領有飛機，瀚知有客群，將包機和市場策劃結合，能起到很好的雙贏效果。以前他們服務的客人，主要是中美間飛行，現在計劃從美國放射到全世界，跳出華人市場。未來他們將進一步拓展緊急醫療包機，婚慶私人定制包機，名人賽事、行政與公務包機等業務。以婚慶包機為例，他們此前承接洛杉磯華人前往波多黎各的婚慶包機服務。飛機容納雙方親屬18人，選擇波多黎各是因為距離適中，對美國和中國護照都相對友好，無需簽證，該地海灘拍照很美，酒店也不錯。瀚知負責包機、婚禮場地、婚紗拍照和酒席一條龍服務，價格根據客人預算，一般是20萬元到30萬元不等。

除執飛，有專門工作人員負責客人的起降和空中服務。（Frasier衷提供）
除執飛，有專門工作人員負責客人的起降和空中服務。（Frasier衷提供）
雙方合作承接的首班商務包機，一行七人12日啟程。（Frasier衷提供）
雙方合作承接的首班商務包機，一行七人12日啟程。（Frasier衷提供）
首領航空運營總監Gentry Long和瀚知航空合伙人Frasier衷（左）簽署...
首領航空運營總監Gentry Long和瀚知航空合伙人Frasier衷（左）簽署私人航空服務代理服務協議。（記者張宏／攝影）

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