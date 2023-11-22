慢跑男槍殺遊民 被控故意殺人

橙縣園林市男子涉嫌槍殺遊民並錄下犯案過程(Photo by OnScene.TV)

橙縣 園林市（Garden Grove）一名68歲男子因涉嫌在平日下午慢跑時槍殺一名遊民 ，並拍攝犯案過程，而被控故意殺人罪。嫌犯名為埃利奧特（Craig Sumner Elliott），死者則是30歲的阿瓦洛斯（Antonio Garcia Avalos）。埃利奧特並有可能面臨因使用槍械而被加重判刑。

檢方指稱，埃利奧特當日下午3點左右帶著兩隻狗，推著手推車在10400 Katella Avenue慢跑時，阿瓦洛斯正在行經的人行道中間睡覺。埃利奧特先是用手推車輕推阿瓦洛斯，試圖叫醒他，阿瓦洛斯醒來後，開始對埃利奧特喊叫，要求他離開。此時，埃利奧特拿出手槍，並開始錄製畫面。埃利奧特持有橙縣警察部門發放的隱蔽持槍許可證。

影像顯示，阿瓦洛斯隨後站起來朝埃利奧特扔鞋。埃利奧特閃躲成功，隨後開槍三次射擊阿瓦洛斯。阿瓦洛斯因槍傷不治死亡，埃利奧特則在周五被捕，支付10萬美金交保。

橙縣檢察官史匹澤（Todd Spitzer）在書面聲明中表示。「這是一起悲劇，起因於人行道受阻卻擴大至人員傷亡。這個案件提醒人們，自以為是用武力來解決問題是行不通的，你會為此付出代價。」

埃利奧特將於12月15日出庭受審。如果被證明有罪，可能面臨最多21年的有期徒刑。目前尚不清楚他是否有律師代表。