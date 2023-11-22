我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

民宅遭竊 自費請偵探找失物

記者張庭瑜/洛杉磯報導
竊賊使出障眼法，提著垃圾袋掩飾自己，進出民宅盜取貴重物品，使民眾放不疑有他。（林小姐提供）
竊賊使出障眼法，提著垃圾袋掩飾自己，進出民宅盜取貴重物品，使民眾放不疑有他。（林小姐提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）近期發生一連串的住宅入室盜竊案，更有連續5戶住宅遭竊，事後居民們雖報警處理，但警方的態度和處理方式也引起居民的質疑，其中一位受害者林小姐分享她的經歷。

視頻:受訪者提供；後製:記者張庭瑜

事件始於10月17日，當時林小姐不在家，但收到她的印度鄰居當天早上傳簡訊給她，希望能夠查看她家的監控畫面，因自家遭受室內竊盜。印度鄰居表示，竊賊是由外部撬開門進入屋內的，地面有散落的寵物零食，雖然電子產品沒有被偷，但一只有紀念意義的手表卻不翼而飛。

不久之後，在11月3日下午，林小姐回家時也發現類似的情況。盜賊從後院的玻璃門進入主屋，臥室和衣帽間的門都被打開，地面也有散落一地的寵物零食，一些品牌衣物、鞋子和包包也不幸被竊取。然而，她也注意到電子產品並未被竊取，這讓她懷疑這些竊賊似乎專門瞄準價值較高的衣物。

林小姐向鄰居打聽後發現，發現周圍幾戶華人鄰居也遭受類似的入室竊案，都是從未上鎖的後院進入。印度鄰居的損失最嚴重，門上了鎖但被暴力撬開，儘管安全警報被觸發，但警方到達現場後花了20分鐘才進入，給小偷足夠的逃跑時間。

而社區內近期的多起入室竊案和車輛損壞事件也讓林小姐和其他鄰居感到不安。他們懷疑這些事件可能由同一犯罪團伙所為。林小姐和她的印度鄰居通過監視錄像發現，嫌疑犯可能駕駛著一輛銀色雷克薩斯RX型小型SUV。該車輛於10月17日下午4點左右進入社區，並在當日約4時28分返回。他們也呼籲社區居民如有看到類似車輛應提供相關信息。

然而，很多受害者報警後，警方做完筆錄，僅建議受害者聯繫保險公司，事後都未再聯絡受害家庭，這也讓受害居民感到警方似乎只關注重大事件，對於較小的盜竊案件未予足夠關注。

印度鄰居則選擇自行聘請私人偵探，他們表示僅支付600元就成功找回失竊的愛表。他也建議林小姐，如果丟失貴重物品，可以聘請私人偵探尋找。此外，偵探也提供有關潛在犯罪團伙的信息， 這些嫌犯可能包括越南、墨西哥和白人團伙。

在該起連串住宅入室盜竊案中，竊賊的行為模式顯示出他們事先多次踩點，來到目標住宅附...
在該起連串住宅入室盜竊案中，竊賊的行為模式顯示出他們事先多次踩點，來到目標住宅附近，對居民的生活習慣、住宅結構和安全措施進行了詳細觀察。（林小姐提供）
女竊賊面對監控攝像頭表現得很冷靜，似乎不怕被拍攝。（林小姐提供）
女竊賊面對監控攝像頭表現得很冷靜，似乎不怕被拍攝。（林小姐提供）

印度 亞凱迪亞 越南

上一則

「小費疲勞」 逾半用餐者給未逾15%

下一則

多語服務上線 華人遇詐騙可用中文舉報

延伸閱讀

印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國

印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國
亞凱迪亞5民宅失竊 報警沒下文 自費請偵探

亞凱迪亞5民宅失竊 報警沒下文 自費請偵探
印度和特斯拉接近達成協議 將降進口電動車關稅並設廠

印度和特斯拉接近達成協議 將降進口電動車關稅並設廠
印度將延長稻米出口管制

印度將延長稻米出口管制
印度台灣精品電競賽吸睛 千餘玩家現場體驗

印度台灣精品電競賽吸睛 千餘玩家現場體驗
印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

2023-11-15 19:22
37歲華女李梅(Mei Li，音譯)，被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）

華女李梅命案 拋屍工兩次報警被踢皮球 LAPD查失職

2023-11-16 15:05

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職