民宅遭竊 自費請偵探找失物

竊賊使出障眼法，提著垃圾袋掩飾自己，進出民宅盜取貴重物品，使民眾放不疑有他。（林小姐提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）近期發生一連串的住宅入室盜竊案，更有連續5戶住宅遭竊，事後居民們雖報警處理，但警方的態度和處理方式也引起居民的質疑，其中一位受害者林小姐分享她的經歷。

視頻:受訪者提供；後製:記者張庭瑜

事件始於10月17日，當時林小姐不在家，但收到她的印度 鄰居當天早上傳簡訊給她，希望能夠查看她家的監控畫面，因自家遭受室內竊盜。印度鄰居表示，竊賊是由外部撬開門進入屋內的，地面有散落的寵物零食，雖然電子產品沒有被偷，但一只有紀念意義的手表卻不翼而飛。

不久之後，在11月3日下午，林小姐回家時也發現類似的情況。盜賊從後院的玻璃門進入主屋，臥室和衣帽間的門都被打開，地面也有散落一地的寵物零食，一些品牌衣物、鞋子和包包也不幸被竊取。然而，她也注意到電子產品並未被竊取，這讓她懷疑這些竊賊似乎專門瞄準價值較高的衣物。

林小姐向鄰居打聽後發現，發現周圍幾戶華人鄰居也遭受類似的入室竊案，都是從未上鎖的後院進入。印度鄰居的損失最嚴重，門上了鎖但被暴力撬開，儘管安全警報被觸發，但警方到達現場後花了20分鐘才進入，給小偷足夠的逃跑時間。

而社區內近期的多起入室竊案和車輛損壞事件也讓林小姐和其他鄰居感到不安。他們懷疑這些事件可能由同一犯罪團伙所為。林小姐和她的印度鄰居通過監視錄像發現，嫌疑犯可能駕駛著一輛銀色雷克薩斯RX型小型SUV。該車輛於10月17日下午4點左右進入社區，並在當日約4時28分返回。他們也呼籲社區居民如有看到類似車輛應提供相關信息。

然而，很多受害者報警後，警方做完筆錄，僅建議受害者聯繫保險公司，事後都未再聯絡受害家庭，這也讓受害居民感到警方似乎只關注重大事件，對於較小的盜竊案件未予足夠關注。