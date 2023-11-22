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鑽石吧民宅被盜 怨警辦案消極

記者張庭瑜/鑽石吧報導
竊賊從劉女士家的窗戶翻入，並在現場留下腳印。（劉女士提供）
竊賊從劉女士家的窗戶翻入，並在現場留下腳印。（劉女士提供）

洛杉磯鑽石吧（Diamond Bar）居民劉女士日前遭遇一起嚴重的盜竊事件，造成約8萬5000美元的財物損失。該起盜竊案發生於晚上7時34分左右，當時家中無人在場。劉女士接到鄰居通知後急忙趕回家，卻驚覺主臥室的保險櫃和槍櫃被盜，家中多處被洗劫一空，包括現金、槍枝、金銀首飾、名牌包包以及所有家庭成員的重要證件均遭竊取。

根據劉女士的描述，監控影像顯示當晚一輛白色的保時捷中，共有三名嫌犯，其中一高一矮的非裔嫌疑人負責搬運物品。他們衝進劉女士的住宅，引起了鄰居的懷疑，甚至有鄰居前去詢問是否是搬家公司。然而，嫌疑人否認，繼續搬運物品。鄰居立即通報了劉女士的家人。

劉女士在7時51分接到鄰居的電話後隨即返家。然而，警方在到達現場後並未進行詳細的現場檢查，僅對被盜物品進行簡單的記錄。在劉女士的催促下，警方才進屋查看。

之後，另一位鄰居指出，兩年前該地區曾發生類似的盜竊案件，當時的嫌疑人特徵與這次事件中的嫌疑人相似，這可能意味著兩起案件存在聯繫。然而，劉女士提供的線索卻被警方忽略，且警方未能提供案件的任何進展或解決方案，令她感到極度不滿。

作為此次盜竊事件的受害者，劉女士在事發後採取了一些防盜措施，包括安裝家庭監控系統，並建議其他居民也應該加強家庭安全。她特別強調，不應將現金或貴重物品放在家中顯眼的地方，如保險箱內，因為這會引起盜賊的注意。此外，她也分享了一些實用的家庭安全技巧，如在外出時保持燈光開啟和開著電視，制造有人在家的假象，從而在節假日期間避免成為盜賊的目標。

劉女士也希望警方能改進應對方式，更加重視受害者的需求，並積極追查犯罪嫌疑人，以確保社區的安全。她要求警方能對此案進行深入調查，並積極配合受害者，找出盜竊案的真相。

地面上保留的清晰腳印也為該案重要的物證。（劉女士提供）
地面上保留的清晰腳印也為該案重要的物證。（劉女士提供）
根據劉女士的鄰居提供的監視畫面，可以確認嫌犯一行駕駛一輛白色保時捷SUV。（劉女...
根據劉女士的鄰居提供的監視畫面，可以確認嫌犯一行駕駛一輛白色保時捷SUV。（劉女士提供）

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