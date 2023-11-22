17惡少聯手零元購 服飾店遭哄搶

一名嫌疑人穿獨特的連帽運動衫，衣服上有盆景樹的標誌。（現場監控）

洛杉磯 南部地區11月19日（周日）晚，一大群青少年闖進一家商店零元購，眾目睽睽下哄搶商品，抱著一大堆衣物逃竄，場面一度混亂，膽大妄為，氣焰囂張。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，案發在19日下午6時左右，被打砸搶的是一家知名運動品牌耐吉（Nike，另稱耐吉）商店，位於南阿拉米達街（South Alameda Street）9800號街區。當局表示，最初報告顯示嫌犯是10名到15名年輕人，後來證實人數增加到17人，他們在商店內零元購，共劫走價值約1萬2000元的商品。

現場監控視頻記錄了瘋狂的一幕，這群青少年大多穿著連帽運動衫，戴著口罩，他們拿著藍色袋子集體衝進商店，匆忙搶走貨架上的商品。案發時，現場眾多購物者目睹搶劫過程的發生，這群膽大妄為的劫匪，看到什麼就拿什麼，行為十分囂張，其中一名嫌犯抱著一大堆衣服逃竄，慌亂中地上掉了很多也來不及撿。視頻中傳來孩子的哭叫聲，場面一度十分混亂。

當局稱，參與打砸搶案件的4名嫌疑人是女性，另外13名嫌疑人是男性，他們的年齡從15歲到20歲不等。洛市警局在新聞稿中指出，其中一名嫌疑人穿著一件獨特的連帽運動衫，衣服上有盆景樹的標誌，還有Ritual of the Spirit文字。

根據描述，嫌犯搶劫商品得手後，分別乘坐多輛汽車逃跑，包括一輛棕褐色四門的英菲尼迪（Infiniti）、一輛灰色起亞（KIA）SUV、一輛白色本田 （Honda）、一輛四門 Kia、以及一輛黑色奧迪車（Audi）。

當局表示，案發過程中沒有人受傷，也沒有受到暴力威脅。員工和顧客沒有與嫌疑人發生正面衝突，警方稱這是正確的做法。洛市警局在商業犯罪部門YouTube頁面上發布案發現場視頻，呼籲公眾協助逮捕嫌疑人。任何了解19日晚上耐吉商店打砸搶案件的人，請聯繫有組織犯罪零售特別工作組警探Juan Campos，電話是213-486-6958；或者可以通過洛杉磯滅罪熱線L.A. Crime Stoppers 網站、或致電 1-800-222-8477提交匿名舉報。