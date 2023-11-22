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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

好萊塢聖誕遊行11/26登場 華裔與社區不缺席

記者楊青/洛杉磯報導
將於26日本周日傍晚登場的第91屆好萊塢聖誕遊行綫路圖。（遊行籌委會提供）
將於26日本周日傍晚登場的第91屆好萊塢聖誕遊行綫路圖。（遊行籌委會提供）

一年一度的好萊塢聖誕遊行（Hollywood Christmas Parade）進入最後四天緊鑼密鼓準備中，11月26日（本周日）傍晚盛大登場，今年的大遊行除了傳統的美國節日元素外，還將有包括華裔和亞裔在內多族裔和社區參與。

兩小時的第91屆好萊塢聖誕遊行從傍晚6點起至晚間8點止。遊行隊伍將從好萊塢大道Orange Drive出發，沿好萊塢大道向東，行至Vine，然後到達Sunset，然後向西U形返回Orange Drive。附近許多街道從25日下午3點開始禁止路邊停車，101號高速公路Cahuenga Boulevard的北行和南行出口匝道在遊行期間也將關閉。

看台座位起價為70元，民眾也可以沿街觀看，傳統上，沿街觀看的人群往往比座位觀眾還要熱鬧。

今年的好萊塢聖誕遊行由有「警察專業戶」的影星Erik Estrada、電視節目主持人Laura McKenzie、電視劇「超人」Dean Cain和電視主持人Montel Williams等聯合主持，Chris Kattan和《總醫院》明星Josh Kelley等名人將在遊行樂隊和氣球花車上和民眾一起歡慶節日。最近獲得榮譽勛章的馬術運動員Paris D. Davis擔任本届好萊塢聖誕遊行大禮官。詳見thehollywoodchristmasparade.org。

好萊塢 亞裔 氣球

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