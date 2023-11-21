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找債務修復信用公司 小心未補洞先失財

編譯陳盈霖／綜合報導
優良商業局建議有債務問題者，慎選信用修復公司，避免遭詐騙。(取材自優良商業局官網）
優良商業局建議有債務問題者，慎選信用修復公司，避免遭詐騙。(取材自優良商業局官網）

FOX 11電視台報導，利率不斷上揚，數百萬計美國人發現自己陷入債務困境，愈來愈多人尋求合併和債務修復公司以減輕負擔。然根據優良商業局（Better Business Bureau，BBB）最新一項研究稱，這些債務減免和信用修復公司能提供的協助，比他們能承諾的有限得多，類似詐騙案更是層出不窮。

研究指出，BBB收到超過1萬1000份關於債務和信用貸款援助投訴，和近900條負評，許多投訴集中在債務修復公司費用高於預期、未能實現債務削減和改善信用評分等。研究稱「消費者聘請債務公司解決他們財務問題，但往往發現自己的債務變得更多，信用更差。」

BBB表示，已尋求信貸和債務減免者，更可能成為詐騙受害者，因詐欺計畫與合法債務和信貸援助公司極為相似，詐騙者也會提出協商降低債務支付。幾乎所有向BBB投訴的詐騙類型，都會向詐騙者收取費用或個資。

BBB指出，「詐騙者向尋求修復不良信用的消費者伸出援手，宣揚他們能提供許多服務，他們要求消費者付款才能開始這一過程，然付款後他們通常消失，或提供詐騙服務。」

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）和BBB在10月開始償還貸款時，對學貸減免詐騙案提出警告，要求消費者留意那些提供快速減免債務的提供者。

信貸和債務援助公司提供的許多服務，可由消費者自行完成，民眾可參考以下建議：

制定預算。此舉能幫助了解錢花在哪，或如何用不同方式花錢。根據FTC，若可以的話，目標應該是停止增加債務，並償還現有債務。

聯繫債權人。FTC建議，在收債員介入前聯繫債權人，債權人可能願意與債務人合作制定新的付款計畫。若在支付貸款時有困難，建議立即聯繫借貸方，否則借貸方可能會取消房屋贖回權。

FTC表示，若知道自己無法償還貸款，最好賣車償還債務，可避免收到信用報告的負面紀錄。若正處理信用卡債務，可致電信用卡公司，協商較低利率或其他有關債務的協助。

BBB表示，若選擇信用諮詢，切勿支付預付費用，信譽良好的信用諮詢機構，應該會先提供免費諮詢。「自2010年以來，企業需僅在提供服務時收款，但他們可以要求你每月將資金存入第三方帳戶，鼓勵你償還現有債務。」若有興趣合併債務或再融資，可上www.credible.com了解相關資訊。

詐騙 貸款 信用卡

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