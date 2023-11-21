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洛城新語╱「拜習會」紐森得分 但還不夠

洛城新語

萬眾矚目的「拜習會」終於落下帷幕。在這場全球兩個超級大國領導的會面中，中美關係各個方面都被深入討論。不過在中國國家主席習近平訪舊金山的這場行程中，加州東道主紐森搭著中美元首會面的熱點快車，也贏得了不少新聞版面和話題。紐森對中國的態度，甚至友好地有點過頭。

先是紐森在APEC峰會前再三強調要把舊金山市容好好整理一番，包括清除遊民帳篷等。這讓人不禁想起2014年北京舉辦APEC峰會期間出現的「APEC藍」。當時北京為了給外國友人留下一個好印象，掃除當時的霧霾天氣，讓藍天綻現，要求北京及周邊五個省市在會議期間暫停部分工廠，停工工地超過4400處。

這是明顯的面子工程，民眾心裡清楚得很。就像這次紐森在APEC會議前的整理市容，惹怒了眾多加州人，他們批評紐森見風使舵，寧願為中共清理門面，也不願為加州人打掃環境。共和黨人這時更抓住把柄，稱民主黨人平日空談整治犯罪、遊民等城市問題，要等外國獨裁者來了才趕忙著手。

在APEC進行過程中，紐森也是頻頻露面，向習近平遞出橄欖枝。除了作為東道主親自接機，他還在習近平的的美國友好團體聯合歡迎宴會上，為習近平送上四屆NBA總冠軍，金州勇士經典城市版8號球衣。兩人過程中有說有笑，紐森盛讚習「你是MVP（最有價值球員）。」

其實在APEC之前，紐森10月訪問中國，更是他的高光時刻。作為一個美國的州長，竟受到了中國國家主席習近平的接見，這絕對是超高規格的待遇。紐森此行先後到訪香港、北京、上海、廣東、江蘇等多個地區，其中在上海攜夫人走在外灘的視頻更是迷倒中國網友。有美國媒體評論紐森訪華：相比拜登，似乎紐森才是要競選總統的人。

雖然紐森嘴上不說，但他要競選總統的勢頭明眼人都看得出來。在APEC峰會上，紐森發表完暖場演講後，拜登登台對著台下成群的亞太領袖，對紐森大加讚賞，還說「他本可做我正在追求的工作。」暗指其競選總統連任。看得出民主黨在尋找拜登之後的繼承人。

想要進軍白宮，與世界另一大經濟體的中國最高領導人搞好關係，自然是明智之舉。紐森的在APEC前後的這一波外交，可謂賺足了中美人民的眼球。不過競選總統單靠與強國領導拉近乎是不夠的。起碼在其領導下的加州選民知道其中真正滋味。紐森想要進軍白宮，更重要的是想辦法解決加州目前糟糕的治安環境以及遊民問題。腳踏實地治理好地方事務，一步一個腳印，才是其在政治上更上一層樓的終極奧義。

紐森 APEC 加州

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