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夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

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Taco Bell關門市開趴 爆荒唐性愛

編譯侯乃云 / 綜合報導
洛縣Taco Bell餐廳去年員工聖誕派對出現荒唐行徑。(Taco Bell 官網臉書)
洛縣Taco Bell餐廳去年員工聖誕派對出現荒唐行徑。(Taco Bell 官網臉書)

一間位在洛杉磯地區的連鎖廳塔克鐘（Taco Bell），去年聖誕節員工派對出現不當行為，投訴的前員工阿蘭娜．貝奇奧姆(Alana Bechiom)表示，當中不但出現三人當眾性愛行為，並且有酒醉者嘔吐至盛裝食物容器中。本周貝奇奧姆向Taco Bell以及科羅拉多州的主管業者投訴，舉報之後她被迫離職，因此要求賠償。

貝奇奧姆指出，去年12月18日，她和姐姐等三人共同參加位於加州聖彼渚市（San Pedro）的Taco Bell員工聖誕派對。當時她發現她的主管莉迪亞．魯伊斯（Lidia Ruiz）在現場用包裝紙遮住所有的窗戶和位於大廳的監控鏡頭。

魯伊斯不但提供員工酒精飲料，並有部分員工可能遭到灌酒。貝希奧姆在午夜時分結束餐廳外的社交活動返回餐廳，當場目睹一名同事在所有人面前與妻子發生性關係。這名同事的妻子還彎下腰親吻魯伊斯和另一位同事。 貝希奧姆對眼前所見不敢置信並感到憤怒，當她準備取回她攜帶至現場的酪梨醬時，她看到魯伊斯和另一名同事分別嘔吐在垃圾桶和她的酪梨碗裡。

貝希奧姆之後向人資部門以及擁有該餐廳經營權的科羅拉多州特許經營商阿瓦拉多餐廳集團 (Alvarado Restaurant Group) 報告此事件。經過調查，魯伊斯和其他涉嫌性行為的同事被解僱。但貝希奧姆同時遭到報復行為，她汽車的左後方窗戶被砸壞，並收到大量的威脅簡訊。

貝希奧姆向洛杉磯警察局以及Taco Bell的主管單位舉發這些行為，但只得到將她轉移至新工作地點的回應，而非對採取報復行為的員工進行紀律處分。貝希奧姆最終因心理的巨大壓力，被迫選擇主動離職。貝希奧姆在投訴書中聲稱，她遭受實際上和附帶的經濟損失，並且她的被迫「主動辭職」違反了反歧視法規。

《華盛頓郵報》已徵詢貝希奧姆、Taco Bell、阿爾瓦拉多餐廳集團和洛杉磯警察局對此做出評論。

洛杉磯 科羅拉多州 加州

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