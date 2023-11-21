馬凱博高中 南加管弦競賽獲第5

阿罕布拉市馬凱博高中樂隊在2023年南加州學校樂隊與管弦樂協會（SCSBOA）競賽中，榮獲第五名的好成績。（Mark Keppel高中提供）

馬凱博高中(Mark Keppel High School)樂隊在近日舉辦的2023年南加州 學校樂隊與管弦樂協會（SCSBOA）競賽中，榮獲第五名好成績。這是近幾年來，該校取得的最高名次。馬凱博高中位於南加 州華人聚集的阿罕布拉 市。

在今年激烈的比賽中，馬凱博高中與32所南加州學校的樂隊同台競技。該樂隊從今年暑假開始，就投入到為期數月的密集訓練；除在校時間外，每周還會進行兩次額外練習。

孩子們的辛勤練習、馬凱博高中樂隊老師Justin Lee精心指導及領隊Justin Zhao和Yang Hai的共同領導，都是樂隊獲得佳績的關鍵因素。樂隊成績的提升，不僅展現成員良好的音樂天賦，更突顯社區支持，對樂隊未來發展的重要性，其中家長的努力和幫助，顯得尤為重要。

樂隊老師Justin Lee說，馬凱博高中樂隊此次能夠收穫好成績，不僅代表學生的辛勤勞動，也向社區傳遞更深入參與的呼聲。 領隊Justin Zhao也談到社區支持的重要性，他說，「我們的樂隊展示驚人的韌性和才能。如果得到更多來自社區的支持，我們的潛力將是無限的。」