河濱燈節 首在感恩節前亮燈

河濱Mission Inn年度燈節，2023年提前在感恩節前啟動。（Mission Inn）

南加 內陸河濱市中心地標酒店Mission Inn舉辦年度燈節（Festival of Lights）活動(也稱河濱燈節)。該活動已舉辦31年，2023年是歷史上首次提前一周、在感恩節前開始。近萬人18日傍晚聚集河濱市中心，參加燈節啟動儀式。

河濱燈節通常在感恩節後的第一天開始，是全美規模最大的假日燈光秀之一。活動中，數百萬燈飾將Mission Inn這座歷史悠久酒店妝點成一片璀璨仙境，現場還有各種娛樂表演、攤展和其他季節性活動。其中，受歡迎的溜冰在七年缺席後再度回歸。整個燈節將持續至2024年1月7日。

據悉，今年提前開始燈節，是為與學生在感恩節前一周的放假時間重疊，起到讓部分遊客先參觀，達到分流避免過於擁堵的目的。燈節在2022年舉辦期間，吸引超過40萬人參觀，成為河濱市年度的一大亮點。

河濱市長道森（Patricia Lock Dawson）表示，燈節提前開始，會給每個家庭帶來更多美好時刻，孩子們放學後，正好可以與家人一起參加活動慶祝感恩節。

當晚點燈儀式上，伴隨著音樂，超過1000萬盞燈飾照亮歷史悠久酒店Mission Inn，隨後還燃放煙火，現場一片歡呼。

欲了解河濱燈節更多內容，可上網www.missioninn.com。