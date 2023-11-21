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Tesla好萊塢主題餐廳兼具汽車影院 還附32座超級充電樁

記者趙健／洛杉磯市報導
特斯拉餐廳將包含32台超級充電樁、1個設有露台座位的餐廳和2個電影銀幕。（摘自Tesla網頁）
特斯拉餐廳將包含32台超級充電樁、1個設有露台座位的餐廳和2個電影銀幕。（摘自Tesla網頁）

特斯拉（Tesla）正在洛杉磯市建造一家20世紀50年代風格的餐廳和露天汽車影院。據Axios報導，這家復古風格的特斯拉主題餐廳位於好萊塢地區，將有32座超級充電樁（Supercharger）及擁有露台座位的餐廳以及兩個電影銀幕。

這個項目最初是由馬斯克（Elon Musk）在一則推文中提出。六年前，馬斯克在Twitter（現已改名為X）上寫道「我們將在洛杉磯新建的特斯拉超級充電站，內開設老式汽車影院、溜冰場和搖滾餐廳。」據悉，特斯拉原本計畫在洛杉磯縣沿海城市聖塔蒙尼卡市建造這家新型的充電站餐廳，但後來將該計畫搬到娛樂中心好萊塢。

特斯拉於2022年11月提交項目開發申請，經過八個月審核，洛杉磯市政府於7月下旬批准該項目的建設方案。馬斯克8月透過X宣布「我們在洛杉磯的特斯拉未來風格餐廳（當油脂碰上「傑森一家」（The Jetsons）的超級充電站）預計將在今年底準備就緒。」

根據項目的設計方案，開發商計畫在好萊塢的一個十字路口建造一家兩層樓的餐廳，四周被充電樁環繞，並設有兩個電影銀幕和一個屋頂酒吧。餐廳底層包括廚房、吧台區域、攤位以及餐廳邊緣的戶外酒吧；餐廳的頂層則設置戶外的屋頂座位、桌子、兩排劇院式座位，以及劇院座位後方的站立式吧台。影院的放映屏幕，被安排在停車場正對餐廳的一側，可供頂層和停車場內的觀眾觀看。

該項目由Stantec Architecture設計，PCL Construction承包建造。根據附近居民拍攝的照片，該項目自8月開始施工，舊址上原本的Shakey's披薩店已被拆除。一些基礎的建築結構已經建成，工地四周被鐵絲網和幕布圍住。

在社媒平台X上，網友Ed Howard根據該項目的設計圖紙，創作特斯拉影院主題餐廳的渲染圖。從圖片效果看，這家餐廳充滿未來感的復古風格，流線型的外觀、明亮的顏色以及科技感的融合，讓人想起20世紀中後期的科幻電影。

網友Ed Howard根據設計圖紙製作的影院主題餐廳效果圖。（Ed Howard...
網友Ed Howard根據設計圖紙製作的影院主題餐廳效果圖。（Ed Howard）

特斯拉 洛杉磯 馬斯克

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