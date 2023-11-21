慈濟安全博覽會 教導災難避險

慈濟參與工作人員及受邀嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

美國慈濟19日在南加洛僑中心舉辦首屆「慈濟秋冬家庭安全博覽會」。本次活動合作主辦單位是「加州 有備無患」（Listos California），講解災難避險措施，並回答參與者提問。國土安全部、洛杉磯縣警局也派員參與。慈濟美國總會執行長曾慈慧提醒，愈是財務壓力大、社會環境不佳，就愈要善加利用政府提供的各種輔助資源。

本次活動以講座、展攤、互動交流方式，幫助參與者了解面臨地震、水災、山火、槍擊事件等災難時，應如何確保家人與自身安全。展攤內容豐富，包括災難準備避險、健保服務、環保回收利用、節能推廣全電動房屋、社會福利申請、身後事計畫、養生健康及心理健康等，吸引大批民眾參與。

美國慈濟執行長曾慈慧。（記者啟鉻／攝影）

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，近年各類危害安全事件頻發，比如仇恨亞裔 、恐怖襲擊等，令人感到不安。尤其是對亞裔的仇富心態，導致華人 家庭財產安全受威脅。慈濟與各級政府都有居安思危的準備工作，以及緊急災難的預防措施。最近加州政府在華人社區推動Listos California項目，鼓勵大家在災難來臨前做好準備。活動現場示範心肺復甦術、如何準備急難救助包等。慈濟希望將政府各種輔助資源打包整合，幫助民眾了解與運用。慈濟也有很多社教課程，包括安全避險等內容。

參與者談到最關心的話題時，認為首先是地震等緊急災難的防備，以及網路安全；然後是健康保險，最後是如何申請政府福利。

參與者踴躍諮詢關心問題。（記者啟鉻／攝影）

國土安全部網路安全與基礎設施安全部顧問米切姆(Richard Scott Mitchem)表示，確保家庭網路安全的要點是，設置防火牆、時常更新防毒軟體、有較為複雜的密碼設置，千萬不要輕易點擊從電郵進來的可疑鏈接。購物季網上購物，在付款時尤其要小心。

Listos California專案經理石懿華說，希望更多華人了解災難預備資源，參加各種安全講座，盡可能在各種緊急災難來臨前，提前做好防護。有關內容可上網ListosCalifornia.org或者CalOES.ca.gov查詢。

現場參加展攤的亞裔青少年中心公關主任陳鳳儀表示，天災人禍都屬於緊急災難，需要大家有安全避險準備。實際上各級政府都設立很多幫助項目，但很多華人不了解，沒有充分利用。希望大家都能積極參加各種安全講座，熟悉可利用的資源。