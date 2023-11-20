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「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

南加茶飲店排長隊 恐僅表象

記者金維多／洛杉磯報導
茶飲店示意圖。（Unsplash）
茶飲店示意圖。（Unsplash）

疫情造成了餐飲行業的寒冬，許多商鋪扛不住紛紛轉讓關門，但加州的茶飲店卻層出不窮，許多知名品牌加盟開業，消費者更是經常排隊等候購買，造成茶飲行業空前火爆的現象。

前不久，一家知名奶茶店在南加聖蓋博市開張營業，吸引了大批消費者。除了排隊等候要數小時，更是帶動了奶茶代買現象。都說時間就是金錢，民眾卻甘願為其買單。眼下開張已過數月，超長排隊現象已少見，究其原因恐怕是消費者的黏性出了問題。

奶茶店從業者小劉表示，不少品牌店其實更多打的是「回憶」的旗號吸引消費者，這些消費者大多是華人，因為這些加盟的品牌店很早就在中國大陸和台灣打出了知名度，而在異國他鄉，很多華人因為懷念兒時的回憶，當這些店在美國開張，紛紛前往購買，這樣熱度短時間內就能起來，帶動一批從眾消費者。

小劉表示，這種短時間的熱度並不能做長，要能在競爭惡劣的市場長期生存，一定要有著自己的特點，比如價格、口味等。大家看到的茶飲行業火爆只是表面現象，其實眼下很多店都在轉讓，舊的不去，新的不來。很多不知名的茶飲店在南加都在經歷大洗牌，而加盟店雖然背靠品牌，但也有他們的難處，因為他們要支付品牌高額的抽成，導致他們紛紛尋求轉型。

小劉補充到，這兩年中國大陸的「霸王茶姬」和「茶顏悅色」市場在大量擴充，除了資本的介入，在品牌營銷策略的成功讓他們占據霸主地位，一些老品牌面臨了前所未有的壓力。而南加奶茶市場仍處於各自為戰的摸索階段，想背靠品牌就要面對高昂的加盟費和抽成，市場上也出現了打著「茶顏悅色」口號的茶飲店的新模式，但能否做長需要時間的考驗。

近期，南加華人區又有不少茶飲店開張，但人氣卻今非昔比，面對市場競爭壓力，如何突出重圍才是重點。

南加 華人 加州

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