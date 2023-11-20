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中華會館福僑會 贈長者火雞午餐

記者子為/洛杉磯報導
福僑會向在場華埠長者發出近200份火雞午餐。（羅淑珍提供）
福僑會向在場華埠長者發出近200份火雞午餐。（羅淑珍提供）

中華會館福僑會19日在洛杉磯華埠舉行慶祝感恩節活動，受到多個社區的熱烈響應。活動不僅包括食品安全及醫療健康講座，還向在場的華埠長者發出近200份火雞午餐，不少民選官員到場支持。

為關愛華埠長者健康，本次活動特意舉辦數場講座，第一場是由註冊環境衛生專員李謝丹梨帶來的美國食品安全講座，她專業地解讀美國食品衛生條例；第二是加聯泰平醫療網執行長Albert Yang博士帶來的健保講座，介紹醫療機構服務的重要性；另外還有福全健保市場總監Stephanie Hughes和經理Olivia Edwards介紹紅藍卡計劃的福利

除健康講座，感恩節即將到來之際，福僑會準備色香味俱全的火鷄糯米飯餐盒，贈送給到場長者，發出近200份，受到眾人稱讚。

福僑會是非營利組織，宗旨是為僑胞謀福利，協助中華會館傳導及爭取僑胞之福利。本次活動是今年福僑會繼新春到國泰老人大廈發紅包拜年慰問、6月雙親節表彰模範雙親、9月加州酒鄉沿海風光一日遊後的第四場大型活動。在會長羅淑珍、副會長伍國勝及各委員帶領下，經過二個多月的籌備，在19日閃亮登場，並完滿成功。當日活動由中華會館秘書長楊得成和福僑會英文秘書林慧懿主持。

不少民選官員的社團領袖也當場支持該活動，其中包括亞凱迪亞市議員王愛琳、蒙特利公園市議員饒影凡的代表、洛杉磯華僑文教中心副主任鄭心茹、民選官員協會聯合創辦人黃趙企晨 、中華會館主席李金生、中華會館顧問馬培道、張自豪、余艷濃、馬國威、聶澤英、黃鍾艷珍、蔡惠玲、僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華等。該活動特別鳴謝僑教中心，開平同鄉會元老謝伯煥會計師，福全健保聯合贊助。

中華會舘福僑會在洛杉磯華埠舉行慶祝感恩節活動，受到多個社區的熱烈響應。（羅淑珍提...
中華會舘福僑會在洛杉磯華埠舉行慶祝感恩節活動，受到多個社區的熱烈響應。（羅淑珍提供）

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