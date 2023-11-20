H1B重大改革 一人一籤有助於防弊 明年3月可能實施

為杜絕弊端，國務院將對H-1B工作簽證作出重要改革，律師認為此舉有利有弊。（Getty Images）

核發給外籍專業人才的H1B工作簽證 日前傳出將有重大改革，改革內容包括為防阻雇主作弊投機，每名申請人只有一次中籤機會、外國企業負責人可擔任自己的擔保人提出工作簽證申請、對專業職業（specialty occupation）定義有所修訂。這些看似利好的改革也有弊端，且有網友認為此舉並不能真正改善名額濫用問題。

每年工作簽證抽籤人數逐年增加，2023年增至78萬人抽8萬5000個名額，而同一申請人（H-1B 員工）提交多份註冊情況高達40萬8000人。一人抽多次無疑能獲得更高的中籤率，但也助長虛假註冊的情況，抽籤名額被濫用多占現象由來已久，讓不少誠實抽籤的申請者怨聲載道。此次改革將原來的一個註冊抽一次，改為一人抽一次，這樣無論申請者有多少雇主為其提交註冊，也只能抽一次。

有網友表示，此舉無疑對ICC公司打擊最大，（ICC是Indian Consulting Company的簡稱，是協助申辦H-1B的公司，主要從印度搬大量科技類人力來美國），該公司用這方式每年占用80%的H1名額，聽說有人一年抽了83次，非常離譜。這種現象已持續多年，如果真的能解決， 對中國留學生是利好。

移民律師劉莉莎認為改革有利有弊，她表示，這次改革的提案變化挺大，首先是抽籤變化，每個受益人只能抽籤一次，這對防範濫用抽籤的行為是一個很好遏制。其次是對H-1B專業職業定義有所修訂，一個泛指化的專業將不再視為特殊職位，如工商管理（Business administration）專業申請市場營銷師（Marketing specialist）可能就會拒之門外。另一重大變化是對雇主的定義，使外國人更容易以自己擁有的公司申請H-1B，這將為外國申請人追求創業夢想提供更多機會。

國土安全局的「聯邦公報」（Federal Register）公告顯示，儘管所需的學位領域與該職位職責之間必須有直接關係，但某個職位可允許一定範圍的學位。同時工作簽證裁決具有靈活性，可確定工作職責和通常需要特定專業的學士或更高學位或同等學歷的特定職位，從而使雇主思考基於技能的招聘是否明智。

律師劉龍珠則認為改變對美國政府和華人申請者都是利好，他表示，之前專門有公司幫人抽籤，一人多抽對誠實抽籤的申請者尤其不公平，一人一抽減少欺詐。尤其疫情很多人遠程工作，更容易發生詐欺，因為移民局 無法核實。而雇主為自己申請工作簽證，肯定對公司有一定要求，所以即使其初衷只是為辦身分，也會為符合要求，假公司變成真公司。同時專業職業定義修訂也能打擊華人社區一些掛靠現象，讓欺詐空間變小。改革對於想鑽漏洞的人來說是巨大打擊，但是對憑本事辦身分的人是利好的，對美國政府也是利好的，因為能引入真正需要的人才。

目前該提案開放60天至12月22日前接受大眾評論，法案還不確定最終生效日期，但根據國土安全局說法，明年3月的抽籤方式可能會實施的一人一抽的制度。